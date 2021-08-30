أخبار عاجلة

المؤبد لـ8 متهمين في «جلب ومحاولة تهريب كوكايين» عبر ميناء القاهرة الجوي -
رسمياً.. حسام البدري يرفض الاستقالة من تدريب منتخب مصر -
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين المعتمدين لدى سفاراتهم ‏بمصر للعاصمة الإدارية -
«الأعلى للإعلام» يضع شروط وضوابط للإعلان عن المنتجات الصحية (تعرف عليها) -
تنسيق المرحلة الثانية.. «عبدالغفار»: تخلف 2173 طالبًا عن التقدم برغباتهم.. واستنفاذ 6555 آخرين -
وزيرة الهجرة تعلن مشاركة الدكتور وسيم السيسي بالمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» -
عضو في لجنة الأوبئة : التقارير الطبية شرط لأخذ الجرعة المعززة لذوي الأمراض المزمنة -
الملك يعزي الرئيس العراقي بوفاة محمد الحكيم -
691 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات تعزيز المهارات -
"قياس" يطلق الفترة الأولى من اختبار القدرة المعرفية بعدة مناطق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

عالم أوبئة أمريكي: يجب تلقيح 90% من البشر ضد كورونا للوصول إلى مناعة القطيع

Print
عالم أوبئة أمريكي: يجب تلقيح 90% من البشر ضد كورونا للوصول إلى مناعة القطيع عالم أوبئة أمريكي: يجب تلقيح 90% من البشر ضد كورونا للوصول إلى مناعة القطيع

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عالم الأوبئة الأمريكي، ميرسيا سوفونيا، إنه يجب تلقيح 90% من البشر ضد كورونا للوصول إلى مناعة القطيع، وذلك في ظل انتشار السلالة دلتا.

وأوضح «سوفونيا» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن مناعة القطيع تعتمد على عاملين أساسيين هما عدوى الفيروس وفعالية اللقاحات، لذلك فإن التطعيم وحده لن يتيح بالسيطرة على الوباء.

كانت الأبحاث قد أظهرت أن سلالة دلتا المتحورة عن أكثر قابلية للانتقال بنسبة 60 % تقريبًا من سلالة ألفا، ونحو ضعف انتشار السلالة الأصلية للفيروس.

وقال عالم الأوبئة أنطوان فلاهولت، إن الفيروس الأصلي كان معدل تكاثره بين صفر وثلاثة، مما يعني أن كل شخص مصاب يصيب ما يصل إلى 3 آخرين، فكانت هناك فرصة لتحقيق مناعة القطيع بتحصين نحو 66 %من الناس، أما مع السلالة دلتا فإن معدل تكاثر الفيروس يصل إلى ثمانية، وهو ما يجعل عتبة الوصول إلى مناعة القطيع 90 %.

وشدد مدير مجموعة أكسفورد للقاحات البريطانية، أندرو بولارد، على أهمية تلقي اللقاحات حتى لو لم يعد حلم الوصول إلى مناعة القطيع ممكنا، فكما هو الحال مع اللقاحات ضد أمراض مستوطنة مثل الحصبة والإنفلونزا، توفر لقاحات كورونا حماية ممتازة ضد الأعراض الشديدة للفيروس.

وحذر سوفونيا من غياب التدابير الصحية الأخرى مثل ارتداء الأقنعة أو التباعد الاجتماعي، فإن الأمر سيحتاج إلى تحصين 100 % من الناس من أجل ضمان نهاية انتقال العدوى وهو أمر مستحيل، مؤكدا أنه لا يزال من الممكن أن يتحول مرض كوفيد إلى مرض متوطن بمرور الوقت.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قافلة لتطعيم موظفي مركز البدرشين ضد فيروس كورونا (صور )

قافلة لتطعيم موظفي مركز البدرشين ضد فيروس كورونا (صور )

«داعواتكم ».. هاني سرحان يعلن إصباته بفيروس كورونا

«داعواتكم ».. هاني سرحان يعلن إصباته بفيروس كورونا

نيوزلاندا تخفف القيود الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

نيوزلاندا تخفف القيود الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

العام الدراسي 2022.. اعرف عدد أيام الدراسة في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا

العام الدراسي 2022.. اعرف عدد أيام الدراسة في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا