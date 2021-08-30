عالم أوبئة أمريكي: يجب تلقيح 90% من البشر ضد كورونا للوصول إلى مناعة القطيع

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قال عالم الأوبئة الأمريكي، ميرسيا سوفونيا، إنه يجب تلقيح 90% من البشر ضد كورونا للوصول إلى مناعة القطيع، وذلك في ظل انتشار السلالة دلتا.

وأوضح «سوفونيا» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن مناعة القطيع تعتمد على عاملين أساسيين هما عدوى الفيروس وفعالية اللقاحات، لذلك فإن التطعيم وحده لن يتيح بالسيطرة على الوباء.

كانت الأبحاث قد أظهرت أن سلالة دلتا المتحورة عن فيروس كورونا أكثر قابلية للانتقال بنسبة 60 % تقريبًا من سلالة ألفا، ونحو ضعف انتشار السلالة الأصلية للفيروس.

وقال عالم الأوبئة أنطوان فلاهولت، إن الفيروس الأصلي كان معدل تكاثره بين صفر وثلاثة، مما يعني أن كل شخص مصاب يصيب ما يصل إلى 3 آخرين، فكانت هناك فرصة لتحقيق مناعة القطيع بتحصين نحو 66 %من الناس، أما مع السلالة دلتا فإن معدل تكاثر الفيروس يصل إلى ثمانية، وهو ما يجعل عتبة الوصول إلى مناعة القطيع 90 %.

وشدد مدير مجموعة أكسفورد للقاحات البريطانية، أندرو بولارد، على أهمية تلقي اللقاحات حتى لو لم يعد حلم الوصول إلى مناعة القطيع ممكنا، فكما هو الحال مع اللقاحات ضد أمراض مستوطنة مثل الحصبة والإنفلونزا، توفر لقاحات كورونا حماية ممتازة ضد الأعراض الشديدة للفيروس.

وحذر سوفونيا من غياب التدابير الصحية الأخرى مثل ارتداء الأقنعة أو التباعد الاجتماعي، فإن الأمر سيحتاج إلى تحصين 100 % من الناس من أجل ضمان نهاية انتقال العدوى وهو أمر مستحيل، مؤكدا أنه لا يزال من الممكن أن يتحول مرض كوفيد إلى مرض متوطن بمرور الوقت.