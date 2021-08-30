محافظ الغربية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز زفتى

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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح الإثنين، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجارية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال دعم وتحسين مستوى المرافق والخدمات الحيوية تنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة، وذلك بحضور المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى.

تفقد محافظ الغربية أعمال تبطين ترعة العطف بقرية نهطاي والتي يتم تبطينها بتكلفة ٤٠.٢ مليون جنيه لخدمة ١٦ ألف نسمة، كما تفقد أعمال إنشاء المجمع الزراعي البيطري بالقرية والتي يتم بنائه بتكلفة ٥.٢ مليون جنيه، ومجمع الخدمات الحكومية والذي يتم بنائه بتكلفة مالية ٦مليون جنية ليخدم ١٩٢٧١ نسمة،، والذي يتكون من ٣ أدوار (دور أرضي وعدد ٢ دور علوي) لتقديم ٨ خدمات للمواطنين وهي (مركز تكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب بريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي، التضامن الاجتماعي ).

كما تابع المحافظ أعمال إنشاء المجمع الزراعي البيطري بقرية حانوت ومدرسة حانوت الإعدادية والتي يتم تطويرها ورفع كفاءتها بقيمة ١.١ مليون جنيه ومن المقرر دخولها الخدمة في أكتوبر المقبل.

يذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يتم تنفيذها داخل مركز زفتى، من خلال تنفيذ ١٠٨٢ مشروع بتكلفة تقديرية ٣ مليار جنيه في 14 قطاع.