أخبار عاجلة

المؤبد لـ8 متهمين في «جلب ومحاولة تهريب كوكايين» عبر ميناء القاهرة الجوي -
رسمياً.. حسام البدري يرفض الاستقالة من تدريب منتخب مصر -
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين المعتمدين لدى سفاراتهم ‏بمصر للعاصمة الإدارية -
«الأعلى للإعلام» يضع شروط وضوابط للإعلان عن المنتجات الصحية (تعرف عليها) -
تنسيق المرحلة الثانية.. «عبدالغفار»: تخلف 2173 طالبًا عن التقدم برغباتهم.. واستنفاذ 6555 آخرين -
وزيرة الهجرة تعلن مشاركة الدكتور وسيم السيسي بالمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» -
عضو في لجنة الأوبئة : التقارير الطبية شرط لأخذ الجرعة المعززة لذوي الأمراض المزمنة -
الملك يعزي الرئيس العراقي بوفاة محمد الحكيم -
691 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات تعزيز المهارات -
"قياس" يطلق الفترة الأولى من اختبار القدرة المعرفية بعدة مناطق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ الغربية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز زفتى

Print
محافظ الغربية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز زفتى محافظ الغربية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز زفتى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح الإثنين، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجارية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال دعم وتحسين مستوى المرافق والخدمات الحيوية تنفيذاً لاستراتيجية 2030 وخطط التنمية المستدامة، وذلك بحضور المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى.

تفقد محافظ الغربية أعمال تبطين ترعة العطف بقرية نهطاي والتي يتم تبطينها بتكلفة ٤٠.٢ مليون جنيه لخدمة ١٦ ألف نسمة، كما تفقد أعمال إنشاء المجمع الزراعي البيطري بالقرية والتي يتم بنائه بتكلفة ٥.٢ مليون جنيه، ومجمع الخدمات الحكومية والذي يتم بنائه بتكلفة مالية ٦مليون جنية ليخدم ١٩٢٧١ نسمة،، والذي يتكون من ٣ أدوار (دور أرضي وعدد ٢ دور علوي) لتقديم ٨ خدمات للمواطنين وهي (مركز تكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب ، مكتب بريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي، التضامن الاجتماعي ).

كما تابع المحافظ أعمال إنشاء المجمع الزراعي البيطري بقرية حانوت ومدرسة حانوت الإعدادية والتي يتم تطويرها ورفع كفاءتها بقيمة ١.١ مليون جنيه ومن المقرر دخولها الخدمة في أكتوبر المقبل.

يذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، يتم تنفيذها داخل مركز زفتى، من خلال تنفيذ ١٠٨٢ مشروع بتكلفة تقديرية ٣ مليار جنيه في 14 قطاع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رسمياً.. حسام البدري يرفض الاستقالة من تدريب منتخب مصر

رسمياً.. حسام البدري يرفض الاستقالة من تدريب منتخب مصر

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين المعتمدين لدى سفاراتهم ‏بمصر للعاصمة الإدارية

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين المعتمدين لدى سفاراتهم ‏بمصر للعاصمة الإدارية

وزيرة الهجرة تعلن مشاركة الدكتور وسيم السيسي بالمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

وزيرة الهجرة تعلن مشاركة الدكتور وسيم السيسي بالمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

رئيس «الجمعيات والمؤسسات الأهلية»: مبادرات السيسي للقضاء على الفقر «إعجاز»

رئيس «الجمعيات والمؤسسات الأهلية»: مبادرات السيسي للقضاء على الفقر «إعجاز»