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«الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية» يكرم هاني سلامة 11 سبتمبر المقبل

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«الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية» يكرم هاني سلامة 11 سبتمبر المقبل «الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية» يكرم هاني سلامة 11 سبتمبر المقبل

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يكرم مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية النجم هاني سلامة، في حفل أفتتاح أول دوراته، 11 سبتمبر المقبل، بدار أوبرا الإسكندرية، بحضور قيادات وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية وسفراء عدد من الدول الفرانكوفونية ولفيف من النجوم والنقاد.

من جانبه أعرب هاني عن سعادته وتقديره بتكريمه من المهرجان قائلًا: «إن هذا التكريم يعني له الكثير خاصة وأنه يأتي من مهرجان نوعي لسينما خاصة جدا لانشاهدها إلا في المهرجانات وتحتل مراكز الصدارة في سباق الجوائز الكبرى، كما أن التكريم يأتي من مهرجان هو الأول من نوعه في المنطقة العربية لذلك يعتبره مسؤولية، في نفس الوقت وأوضح أن التكريم مؤشر للممثل ودليل على أنه يسير في الطريق الصحيح حتي لو إبتعد عن الشاشة لفترة نتيجة للظروف التي تمر بها الصناعة».

ومن جانبه قال الكاتب الصحفي قدري الحجار رئيس المهرجان أن طبيعة المهرجان وخصوصيته فرضت علينا معايير في إختيار المكرمين منها أن يتمتع النجم برصيد من الأعمال التي تنتمي للفرانكوفونية وحقق شهرته ونجاحه من خلالها بالإضافة إلى غيرها من الأعمال الأخرى التي قدمها في مشواره وهو معايير تؤكد أن التكريم صادف هاني سلامه ويمثل جيل الشباب في مدرسة يوسف شاهين السينمائية.

المصرى اليوم

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