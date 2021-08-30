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يحيى الفخراني يقدم 4 عروض جديدة من «ياما في الجراب ياحاوي» (مواعيد)

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يحيى الفخراني يقدم 4 عروض جديدة من «ياما في الجراب ياحاوي» (مواعيد) يحيى الفخراني يقدم 4 عروض جديدة من «ياما في الجراب ياحاوي» (مواعيد)

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يستعد الفنان يحيى الفخراني لأحياء 4 عروض جديدة من مسرحيته «ياما في الجراب يا حاوي» أيام 9 و10 و16 و17 سبتمبر المقبل، على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس «الماركي» مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحد من .

«ياما في الجراب ياحاوي» انتاج كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة» من إنتاج «كايرو شو» وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار ونجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سماء إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاءقوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

«يا ما في الجراب يا حاوي» تدور في أجواء الف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا انها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الانساني في احداث تجمع الحب والخيانة والتامر والصراع على السلطة.

المصرى اليوم

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