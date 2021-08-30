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رؤوف عبدالعزيز يبدأ تصوير فيلم «الباب الأخضر» بمدينة السينما (تفاصيل)

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رؤوف عبدالعزيز يبدأ تصوير فيلم «الباب الأخضر» بمدينة السينما (تفاصيل) رؤوف عبدالعزيز يبدأ تصوير فيلم «الباب الأخضر» بمدينة السينما (تفاصيل)

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بدأ المخرج رؤوف عبدالعزيز تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد «الباب الأخضر»، بمدينة السينما، أمس الأحد، المأخوذ عن إحدى روائع الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وشارك في المشاهد الأولى عدد كبير من النجوم في مقدمتهم الفنان إياد نصار، وسهر الصايغ، وحمزة العيلي، وعابد عناني، وإسلام حافظ، ونسمة عطا الله ملكة جمال 2020، ومن المقرر أن ينضم للتصوير خلال الأيام المقبلة الفنان خالد الصاوي وبيومي فؤاد، ورشدي الشامي، وسما إبراهيم، وكريم سرور.

وفيلم «الباب الأخضر»، تدور أحداثه حول تمسك الإنسان المصري بالمبادئ والأخلاق تحت أي ظروف مهما كانت ويعكس العديد من الثقافات والعادات التي يتسم بها مجتمعنا العربي والمصري في إطار اجتماعي وقصص إنسانية مميزة.

المصرى اليوم

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