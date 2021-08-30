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«المهن التمثيلية» تصدر بيان شديد اللهجة بشأن الفنان أسامة عباس

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«المهن التمثيلية» تصدر بيان شديد اللهجة بشأن الفنان أسامة عباس «المهن التمثيلية» تصدر بيان شديد اللهجة بشأن الفنان أسامة عباس

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تصدر الفنان أسامة عباس، خلال الساعات الماضية مؤشرات البحث، بعد انتشار تدوينة باسمه عبر موقع «تويتر»، يطالب فيها المنتجين بإعطائه أدوار لأنه لا زال قادرا على العمل.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، منذ قليل برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيان بشأن هذه الواقعة.

وجاء نص البيان كالتالي: «تعرب نقابة المهن التمثيلية ممثلة في مجلس إدارتها ونقيبها عن بالغ تقديرهم للفنان القدير أسامة عباس أحد رموز فن التمثيل العربي، الذي أبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل».

أسامة عباس

وتابع البيان: «وفيما أثير عن طريق حساب وهمي عبر التواصل الاجتماعي، يخص الفنان القدير فإن نقابة المهن التمثيلية تهيب وتحذر كل محاولة من أي نوع للتطاول على رموز الفنية سواء بالتصريح أو الإسارة أو التمليح الكذاب من عواقب وخيمة وملاحقة قانونية، فإن النقابة لن تسمح أبداً بأن يمر هذا السلوك دون محاسبة.

كما تؤكد النقابة تضمانها الكامل مع الفنان الكبير وهو تضامن من قناعتها الكاملة بأن أصحاب التاريخ المشرف هم طاقة عطاء لا ينضب معينها ويجب صونها وحمايتها.

أسامة عباس

انتشرت خلال الساعات الماضية رسالة من الفنان أسامة عباس، خاصة بعدم إرسال المنتجين والمخرجين أدوار له، والتي تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي بكثافة، وهي عبارة عن تغريدة منسوبة لحساب يحمل أسم أسامة عباس ومكتوب بها :«لو المنتجين مش معتبريني عايش فأنا عايش وعاوز اشتغل».

اتضح فيما بعد أنّ الحساب مزيف، ولا يمت بصلة للفنان أسامة عباس.

المصرى اليوم

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