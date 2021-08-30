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عن اجتماع "عباس" و"جانتس" .. "بينت": لا وجود لمفاوضات مع الفلسطينيين ولن توجد

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عن اجتماع "عباس" و"جانتس" .. "بينت": لا وجود لمفاوضات مع الفلسطينيين ولن توجد عن اجتماع "عباس" و"جانتس" .. "بينت": لا وجود لمفاوضات مع الفلسطينيين ولن توجد
أول لقاء على أعلى مستوى منذ سنوات

عن اجتماع

سعى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم (الاثنين)، للتهوين من أي أفكار عن التحرك لتجديد مفاوضات السلام مع الفلسطينيين؛ وذلك بعد عقد اجتماع على أعلى مستوى بين الطرفين منذ سنوات.

فبعد ساعات من اجتماع وزير الدفاع بيني جانتس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نقلت المنافذ الإعلامية الرئيسية في إسرائيل عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء قوله: "لا توجد عملية دبلوماسية مع الفلسطينيين ولن توجد"، وفقاً لـ"رويترز".

وبين المصدر أن اللقاء، الذي لم يعلن عنه مسبقاً تناول فقط موضوعات عادية.

من جانبه، ذكر حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح التي ينتمي إليها "عباس"، أن المحادثات تناولت كل جوانب العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية.

والتقى "جانتس" الذي يتزعم حزبًا ينتمي للوسط و"عباس" بعد يومين من لقاء "بينيت"، السياسي المنتمي لليمين المتطرف الذي يعارض قيام دولة فلسيطينية، في واشنطن مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يؤيد الفكرة.

وسبق أن دعا "جانتس" إلى استئناف عملية السلام مع الفلسطينيين الذين يريدون إقامة دولتهم في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة على أن تكون القدس الشرقية عاصمتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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