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المؤبد لـ8 متهمين في «جلب ومحاولة تهريب كوكايين» عبر ميناء القاهرة الجوي
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:58 مساءً
رسمياً.. حسام البدري يرفض الاستقالة من تدريب منتخب مصر
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:58 مساءً
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين المعتمدين لدى سفاراتهم بمصر للعاصمة الإدارية
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:58 مساءً
«الأعلى للإعلام» يضع شروط وضوابط للإعلان عن المنتجات الصحية (تعرف عليها)
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:58 مساءً
تنسيق المرحلة الثانية.. «عبدالغفار»: تخلف 2173 طالبًا عن التقدم برغباتهم.. واستنفاذ 6555 آخرين
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:58 مساءً
وزيرة الهجرة تعلن مشاركة الدكتور وسيم السيسي بالمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:58 مساءً
عضو في لجنة الأوبئة : التقارير الطبية شرط لأخذ الجرعة المعززة لذوي الأمراض المزمنة
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:52 مساءً
الملك يعزي الرئيس العراقي بوفاة محمد الحكيم
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:52 مساءً
691 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات تعزيز المهارات
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:51 مساءً
"قياس" يطلق الفترة الأولى من اختبار القدرة المعرفية بعدة مناطق
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:50 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
سؤال عن أفغانستان يخرج بايدن عن طوره
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 30 أغسطس 2021 01:39 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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