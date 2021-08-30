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صحة النواب تحذر من التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

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صحة النواب تحذر من التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا صحة النواب تحذر من التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

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قال النائب عبدالله أحمد عبدالله، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن ستتحول لمركز إقليمي لتصنيع لقاحات كورونا، وذلك من خلال التوسع في انتاج اللقاحات وما تمتلكه من مقومات تؤهلها للقيام بهذا الدور، ولعل مصنع إنتاج اللقاحات المقام بمجمع مصانع «فاكسيرا» بمدينة السادس من أكتوبر، سيحقق طفرة كبيرة في إنتاج اللقاحات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أنه مع بدء تشغيل المصنع ستتحول مصر لمصدر للقاح لقارة أفريقيا، وهذا يؤكد عظم الجهود المبذولة على الأرض خلال السنوات الأخيرة في قطاع الصحة على وجه التحديد، سواء من خلال النهوض بالبنية التحتية للقطاع، أو بالإضافة لإنشاء عدد من المجمعات الطبية والمصانع التي سيكون لها دور كبير في تحقيق طفرة كبيرة في منظومة الدواء على وجه التحديد، أو حزمة من التشريعات التي تهدف لتحقيق هذا الغرض، والتوجيهات والمبادرات الرئاسية المباشرة في هذا الصدد أيضا.

وناشد عضو لجنة الشؤون الصحة بمجلس النواب، المواطنين الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية، لافتا إلى أن زيادة أعداد المصابين خلال الفترة الأخيرة دليل على التهاون من قبل بعض المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولوقائية، ولعل هذا الأمر يهدر كافة الجهود التي تقوم بها الدولة، ففى الوقت الذي تسعى الدولة لإنتاج اللقاح محليا لتوفير لجميع المواطنين هناك من يهدر هذه الجهود من خلال عدم التزامه بتنفيذ الإجراءات وهذا سيعود بالسلب على المواطنين وعلى المنظومة الصحية في نفس الوقت.

المصرى اليوم

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