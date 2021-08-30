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مسرح الجمهورية يستقبل حفل لـ«القومية العربية للموسيقى»

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مسرح الجمهورية يستقبل حفل لـ«القومية العربية للموسيقى» مسرح الجمهورية يستقبل حفل لـ«القومية العربية للموسيقى»

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تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، حفلاً في الثامنة مساء الخميس 2 سبتمبر على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من اشهر المؤلفات الغنائية منها قارئة الفنجان، بعد إيه، أحضان الحبايب، كامل الأوصاف، زي الهوي، في قلبي غرام، عنابي، ياخلي القلب، سحب رمشه، سيبولي قلبي وارحلو، ماليش امل، أوعدك، اشتروني، لو سألوك، حكايتي مع الزمان، زي العسل، لولا الملامة، أنا قلبي إليك ميال، أداء يحيي عبدالحليم، إسماعيل صادق، سعيد عثمان، إيناس عز الدين، سارة ذكي، أميرة أبوزيد.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقي تأسست عام 1989، بهدف جمع التراث الغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب متطور واستمر نجاح الفرقة منذ تاسيسها محققة جماهيرية واسعة.

المصرى اليوم

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