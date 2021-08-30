المخرج عمرو عرفة يهاجم مي حلمي: «مش ذنب الضيف يستحمل كِبرك»

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هاجم المخرج عمرو عرفة الإعلامية الرياضية مي حلمي، بعد طريقتها في الكلام مع الكابتن أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق في برنامجها «الحكم».

وقال «عرفة» عبر صفحته الشخصية بـ«تويتر»: «الكلام ده لا يرضي أهلاوي ولا زملكاوي فيه فرق ما بين حد بيحترم مهنته كمذيع وحد تاني شايف أنه أكبر منها فبيتكبر على ضيوفه».

وتابع: «مش ذنب الضيف المؤدب أنه يستحمل كِبرك وكويس أنه مشي وساب البرنامج وياريت الدرس يكون وصل.. أشُك».

وكان عدد من الفنانين هاجموا الإعلامية بسبب حلقتها الآخيرة، منذ يومين، مع الكابتن «صالح»، من بينهم السيناريست عمرو محمود ياسين إذ قال: «أسلوبها مستفز جدًا وبتتعامل مع ضيوفها أكنها ماسكة عليهم ذلة أو جايباهم تربيهم«.

وأضاف: «أنا مش هطلب حاجة من المجلس الأعلى للإعلام.. أنا هطلب من الناس إنها ترفض تحضر كضيوف للأستاذة المذيعة لحد ما تقتنع أو تفهم كيف ينبغي أن تتعامل مع ضيوفها، وحسنا فعل الكابتن».

وقبلها قال الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر: «أنا أهلاوي وبرفض الطريقة اللي اتعامل بيها الكابتن احمد صالح وياريت المجلس الوطني للإعلام يحاسب المذيعين دول الضيف اللي ييجي لازم يتشال على الراس».

وتابع: «لكن مش عشان نعمل لقطة ومنظر ومشاهدات ونكسب بونط نهين الناس والراجل بيتكلم بمنتهى الذوق بجد مشهد سئ ومهين وده بيدل ان المحتوى فاضي حقيقي عيب اوي».

كذلك الفنانة دينا فؤاد، حيث رفضت تصرفات «حلمي» خلال الحلقة قائلة عنها: «حقيقي إحنا بقينا في زمن المسخ على رأي الزعيم عادل إمام، أول مرة اتكلم في حاجة تخص حد، بس بجد مستفزة جدا».

وأضافت: «طول الوقت إنسانة مستفزة وعايزة تعمل فيها جامدة ومفيش زيها.. تحية للمحترم كابتن أحمد صالح».

كانت «حلمي» تعرضت للإيقاف عن العمل بعد تحدثها بطريقة أزعجت ضيفها لاعب فريق الزمالك، أحمد صالح، لينسحب على الهواء بسبب أسلوبها في الحوار معه وترحب هي بقرار الانسحاب.

وهو ما أدى إلى انزعاج المشاهدين للحلقة، وتلقت الكثير من الانتقادات، دفعت قناة «الحدث اليوم» لوقف عرض برنامجها، إلى جانب تدخل المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين لوقفها عن العمل وإحالتها للتحقيق.

وبعد إطلاق قرار الإيقاف نشرت مي حلمي فيديو لها عبر «انستجرام» وتكشف سفرها إلى دبي معلقة: «باي باي.. دبي».