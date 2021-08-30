إيرادات فيلم 200 جنيه تصل 359 ألف جنيه يوم الأحد

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يواصل فيلم ٢٠٠جنيه، تحقيق إيرادات جيدة في شباك تذاكر السينما، وحقق 359 ألف جنيه خامس ليلة عرض له، أمس الأحد، العمل الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم في مقدمتهم إسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوي، عمرو عبدالجليل، خالد الصاوي، أحمد رزق، محمد فراج، آسر ياسين، ملك قورة، مي سليم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين.

وعن الفيلم أكد الفنان هاني رمزي أنه عمل مميز ومختلف في كل تفاصيله لانه بطولة نجوم كبار وكثيرون جدًا، تجربة جديدة، نوعية الفيلم مختلفة كدراما لم يشاهدها الجمهور من قبل، جذبتنه الفكرة، ويجسد خلاله شخصية ودور انساني وتراجيدي، مختلف عن كل أعماله السابقة متوقعا أن يكون له صدي جماهيري كبير.