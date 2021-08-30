عمرو وردة يرحل عن باوك بعد 6 سنوات في الدوري اليوناني

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يودع الجناح المصري عمرو وردة، المنافسات في الدوري اليوناني الممتاز لكرة القدم، بعد 6 سنوات، لعب خلالها لأكثر من فريق في بلاد الإغريق.

وأعلن نادي باوك سالونيك اليوناني، اليوم الاثنين رسمياً عن رحيل عمرو وردة، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري إلى صفوف نادي أنورثوسيس القبرصي، بعد توصل الطرفين للاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة.

وكشف نادي باوك عن خبر انتقال الاعب عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، مشيراً إلى أن اللاعب المصري تم وضع بند في عقده، يمنح باوك ساولنيك 50 في المائة من قيمة بيعه مستقبلاً لأي فريق.

وكان رافشان لوسيسكو، المدير الفني لفريق باوك سالونيك، قد استقر على رحيل اللاعب لرفضه سوء السلوك الذي بدر منه خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد، حيث كان الفريق اليوناني في معسكر إعداد في هولندا، وقام عمرو وردة بركل زجاجة مياه بشكل غاضب خلال المران، مما اضطر لوسيسكو لحرمانه من التدريبات مع الفريق، وأبلغ إدارة نادي باوك سالونيك بعدم حاجته لجهود اللاعب.