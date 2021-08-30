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المصري: نتحرك لضم صفقات سوبر.. وهذه حقيقة المفاوضات مع جنش

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المصري: نتحرك لضم صفقات سوبر.. وهذه حقيقة المفاوضات مع جنش المصري: نتحرك لضم صفقات سوبر.. وهذه حقيقة المفاوضات مع جنش

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كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن حقيقة مفاوضات ناديه مع محمود جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، من أجل التعاقد معه، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال طارق هاشم، في تصريحات تلفزيونية :«لا أساس من الصحة لما تردد عن دخول المصري في مفاوضات مع جنش، للتعاقد معه في الصيف الجاري»، مؤكدًا:«كل ما تردد في هذا الشأن مجرد اجتهادات صحفية».

وأضاف :«نريد أن نطمئن الجماهير أن الإدارة تتحرك للتعاقد مع صفقات قوية، من أجل المنافسة بقوة على النسخة المقبلة في كأس الكونفيدرالية، والظهور بشكل مميز في الدوري المصري».

وأضاف :«الأندية الشعبية تواجه خطر الانقراض، بعد صعود أندية الشركات للدوري الممتاز، ورصدهم ميزانيات كبيرة لضم لاعبين، وهو ما أدى إلى ارتفاع اللاعبين»، مضيفًا:«نطلب من وزارة الرياضة واتحاد الكرة، وضع سقف لأسعار الصفقات».

وأشار :«نطالب وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة بالموافقة على إقامة مباريات الفريق في كأس الكونفيدرالية، على ملعب القناة».

يذكر أن المصري أعلن في الساعات الماضية، تعاقده مع أحمد علاء، مدافع النادي الأهلي السابق، لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر.

المصرى اليوم

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