عمرو الفاروق ينهي منافسات بارالمبياد طوكيو في المركز السادس

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أنهى الرباع المصري عمرو فاروق منافسات رفع الأثقال في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 في المركز السادس.

وشارك الفاروق في ميزان 107 كجم، ورفع ثقل قدره 206 كجم، ليحتل المركز السادس في المنافسة.

وتستمر منافسات الدورة البارالمبية حتى 5 سبتمبر المقبل.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة،ألعاب القوي، الريشة الطائرة ، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية