بعد ضبط عصابات سرقة عملاء البنوك ..الداخلية لمواطنين :خلوا بالكم من حساباتكم بـ( الفيديو )

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تواصل وزارة الداخلية جهودها لتعقب عصابات الاستيلاء على اموال العملاء في البنوك، عقب الحصول على ارقام الحسابات بطرق احتالية، وتوصل إلى 27 ضحية جديدة .

وحذرت وزارة المواطنين بعدم تبادل ارقام الحسابات البنكية والارقام السرية، وعدم التعامل مع الاتصالات الهاتفية وقالت «خلوا بالكم من حساباتكم»

كانت الداخلية تمكنت من ضبط التشكيل العصابي، الذي استخدم طرق الاحتيالية للدخول على الحسابات الخاصة بالعملاء، وإجراء تعاملات بنكية عليها، فضلاً عن قيامهم بإنشاء شركة توظيف وهمية وإعلانهم عن توفير فرص عمل وطلبوا من المتقدمين إنشاء بطاقات دفع إلكتروني وتسليمها لهم بدعوى تحويل الرواتب عليها، ليتمكنوا عقب ذلك من تحويل المبالغ المالية المستولى عليها من ضحاياهم من «عملاء البنوك» لتلك البطاقات، وسحب المبالغ المالية من عدد من ماكينات الصرف الآلي في محاولة لإبعاد شبهة الجريمة عن العصابة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم ضبط المتهمين والمستندات التي تدل على ارتكابهم للجريمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب تلك الجريمة وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز مليوني جنيه مصري من ضحاياهم، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة القضية.

وكان عدد من عملاء بنك مصر قد تعرضوا لعمليات نصب أسفرت عن الاستيلاء على مبلغ يتخطى مليونين و700 ألف جنيه من حساباتهم، مما دعى البنك لإصدار بيان ورسائل تحذر من الاستجابة لأية اتصالات حتى لا يتعرض العملاء للاحتيال، وكذلك قام البنك الأهلي المصري الحكومي بنفس التحذير لعملائه.