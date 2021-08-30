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رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفد المحكمة الدستورية لتهنئته

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رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفد المحكمة الدستورية لتهنئته رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفد المحكمة الدستورية لتهنئته

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إستقبل المستشارعزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا يرافقه وفد رفيع المستوى من المستشارين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه كرئيس لهيئة النيابة الإدارية.

أعرب رئيس المحكمة الدستورية العليا عن تقديره للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية في مكافحة الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة وترسيخ دولة القانون.

ومن جانبه عبر المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن بالغ امتنانه وتقديره للمحكمة الدستورية العليا رئيساً وأعضاءً، مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به المحكمة، والتي تشرف بكونها إحدى أعرق المحاكم الدستورية في العالم وما تؤديه من دور بارز في إعلاء المبادئ الدستورية وضمان الحقوق والحريات وحماية المكتسبات الدستورية.

المصرى اليوم

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