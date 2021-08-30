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تفاصيل وخفايا واقعة "مؤذن الشورت" بالكويت.. بعد التحقيق معه

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تفاصيل وخفايا واقعة "مؤذن الشورت" بالكويت.. بعد التحقيق معه تفاصيل وخفايا واقعة "مؤذن الشورت" بالكويت.. بعد التحقيق معه
"الأوقاف" وجهت تنبيهًا له

تفاصيل وخفايا واقعة

انتهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت من التحقيق مع مؤذن أحد المساجد في منطقة الرحاب باعتراف المؤذن بالخطأ وتم تنبيهه لعدم تكرار الفعل مرة أخرى مع التأكيد على الالتزام بميثاق المسجد.

وكانت "الأوقاف" قد أوقفت المؤذن في وقت سابق واستدعته للتحقيق بعد أن تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي له وهو يؤدي أذان المغرب بالشورت.

ونقلت صحيفة "الراي" عن رئيس نقابة الأئمة والخطباء بالكويت محمد الفوزان: أن وزارة الأوقاف قد انتهت إلى توجيه التنبيه للمؤذن محل الشكوى والتعهد بعدم تكرار الفعل، حيث اعترف المؤذن بخطئه في اللبس، حيث كان متطوعًا لتنظيف مكتبة المسجد وأدركه وقت الأذان وقام برفعه قبل استبدال ملابس التنظيف بالملابس المعتادة مما شكل استياءً عند بعض المصلين الذين تداولوا مقطع الفيديو.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور عبدالله الشريكة دفاعه عن المؤذن الموقوف، حيث غرد على موقع "تويتر"، قائلاً: "منذ 30 سنة وهو مؤذن، ولم تسجل في حقه أي مخالفة أو عقوبة إدارية، وعُرف بأمانته وديانته وكريم أخلاقه".

وأضاف الشريكة: "كان ينظف مكتبة المسجد المغلقة منذ زمن طويل تطوعًا منه، فداهمه الوقت وحان أذان المغرب، فأذن بما كان يرتديه من ثياب مناسبة للتنظيف، ثم خرج وبدل ثيابه وعاد وأقام الصلاة، هذا باختصار".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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