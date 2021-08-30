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شاهد.. صيانة 1500 دولاب للمصاحف بالمسجد الحرام

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بمواد طبيعية ذات خصائص متوافقة مع المعايير الصحية

شاهد.. صيانة 1500 دولاب للمصاحف بالمسجد الحرام

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال الصيانة لأكثر من 1500 دولاب مخصصة للمصاحف في المسجد الحرام.

وقال مدير ادارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن احمد ودعاني: ضمن أعمال الإدارة؛ تم الإشراف على تنفيذ صيانة وتنظيف وتطهير وتلميع الدواليب الخاصة بالمصاحف بالمسجد الحرام، والتأكد من تعقيمها ونظافتها على الدوام، وذلك حرصاً من الرئاسة على توفير بيئة نقية تعين قاصدي البيت الحرام على أداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة.

وأضاف: المواد المستخدمة في تلميع الدواليب، مواد طبيعية ذات خصائص ومميزات متوافقة مع المعايير الصحية المتبعة في مواد تطهير الحرم المكي الشريف، ويستخدم مواد صديقة للبيئة وتضمن لمعان الدواليب لوقت أطول.

وأردف "ودعاني": قامت الإدارة بصيانة أكثر من 1500 دولاب وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، حيث يتولى تنفيذ هذه الأعمال فريق مختص؛ للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة والتأكد من خلوها من أي عيوب باستخدام أحدث التقنيات.

واختتم بالقول: هذه الخدمات والجهود تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ووكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد بن مصلح الجابري.

شاهد.. صيانة 1500 دولاب للمصاحف بالمسجد الحرام

شاهد.. صيانة 1500 دولاب للمصاحف بالمسجد الحرام

شاهد.. صيانة 1500 دولاب للمصاحف بالمسجد الحرام

شاهد.. صيانة 1500 دولاب للمصاحف بالمسجد الحرام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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