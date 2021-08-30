ضبط لحوم ودواجن ومواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة تفتيشية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار ترأس محمد محي مدير إدارة تموين أبوكبير ،حملة مشتركة من الإدارة الصحية والطب البيطري، أسفرت عن تحرير محضر ضد«أ.م .ب» صاحب مطعم لحيازته 15 كيلو لحوم للذبح خارج السلخانة.

كما تم المرور والتفتيش بمطعم أخر شهير صاحبه«ع.ا.خ» لحيازته ٣٥ كيلو لحوم مفروم، و٢٠ كيلو لحوم طازجة، و٣٠ كيلو دواجن غير صالحة للإستخدام الآدمي.

وبالتفتيش على سوبر ماركت لصاحبه«م.ا.م»، تم التحفظ على ٤٨ كيلو مفروم ،و٢٥ علبة شكولاته ،و٤٣ كيلو جبن رومي قديمة، و15 كيلو مكرونة، و15 كيلو أرز، و200 علبة شكولاتة، وشكارتين شطة وتوابل جميعها منتهية الصلاحية، وجاري إعداد المحاضر للعرض على النائب العام بأبوكبير.