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شهدت اعترافات المتهم بذبح شقيقته الحامل فى مصر القديمة اعترافات صادمة ،قال القاتل فى التحقيقات ، أنه سبق له ان شرع فى قتلها منذ عامين بالضرب وسدد لها 6 طعنات بانحاء الجسد بسبب خلافات بينها وبينه هو ووالدهودخلا السجن ، وعقب خروجه من محبسه بدا يلاحقها مرة ثانية للاستيلاء على أموالها .

أضاف المتهم فى التحقيقات انه توجه اليها وطلب منها 500 جنيه وانها رفضت منحه المبلغ فقام بطعنها عدة طعنات متفرقة بالجسم رغم علمه بحملها تسببت فى وفاتها في الحال وأمرت النيابة بإستدعاء شهود العيان ؛ لسماع أقوالهم ، وتشريح جث المجني عليها وإعداد تقرير حول الواقعة.