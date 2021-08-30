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إبن أمام محكمة الأسرة: أبويا عمره ما كان حنين وبيعايرنا إنه بيصرف علينا

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إبن أمام محكمة الأسرة: أبويا عمره ما كان حنين وبيعايرنا إنه بيصرف علينا إبن أمام محكمة الأسرة: أبويا عمره ما كان حنين وبيعايرنا إنه بيصرف علينا

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أمام محكمة الأسرة بالجيزة وقف الإبن ذات الــ 14 عام أمام رئيس المحكمة يتهم والده بالتقصير وإهماله في حقه هو وشقيقته الأصغر، بل ويؤكد أنه بخل عليهم بأبسط حقوقهم وهي الرعاية والحنان، فلم يكن ذات يوم «الأب الذي تمنوه».

صدمة تلقاها الأب الذي وقف يستمع لحديث إبنه أمام المحكمة التي تنظر دعوي النفقة التي أقامتها زوجته – والدة الطفلين- بعدما إمتنع الأب عن إرسالها لهم لأكثر من 10 أشهر متواصلة، متحججاً بضيق الحال وخسارة تجارته وسوء حالته المادية، ولكن الحقيقة كانت غير ذلك – على حد ما قالته الزوجة في دعواها-.

أحيلت الدعوي للمحكمة من مكتب تسوية النزاعات الأسرية، وفي الجلسة المحددة لسماع أقوال الزوج فيما أوردته الزوجة ضده، أحضرت الأم إبنيها وطلبت من المحكمة السماح لهما بالكلام, لتنزل كلماتهما على الأب كطلقات الرصاص.

قال الإبن الأكبر نصا في حديثه: عمري ما حسيت إن بابا حنين عليا دايما كان بيتخانق مع أمي ويسبها ويتهمها بالفشل في تربيتنا أنا وأختي، ورغم كده كانت أمي بتستحمل وتقولنا كله يهون عشانكو. لكن بابا عمره ما قالنا كلمة حلوة، على كان بيعايرنا بالفلوس اللي بيصرفها علينا ويقولنا إنتو ما تستاهلوش زي أمكو.

وأضاف الإبن: بعد طلاق ماما من حوال 3 سنين، أنا وأختي كنا فرحانين إننا مش هنعيش مع بابا تاني وإننا أخيرا هنبقي مع أمنا اللي بتحبنا أكتر منه بكتير وأكتر من أي حد. لكن أمي مش قادرة تتحمل مصاريفنا لأنها مابتشتغلش وهو معاه فلوس كتير ومستخسرها فينا.

وبعد سماع ما قاله الإبن وطلب المحكمة رد الأب على ما قاله، قال الأب: كل ده كلام كذب أمهم هي اللي شحنت ولادي ضدي، أنا عمري ما بخت عليهم بحاجة ونفقتهم بتوصلهم كل شهر في ميعادها, أنا مش عارف هم بيعملوا معايا كده ليه ؟..

بعد هذه الإتهامات الأسرية المتبادلة بين الأب وإبنه إنتهت جلسة المحكمة بالتأجيل لشهر أكتوبر المقبل للإستعلام عن دخل الزوج المدعي عليه، وشماع أقوال الشهود.

المصرى اليوم

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