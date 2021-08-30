تعرف على رد باريس النهائي على ريال مدريد بشأن صفقة مبابي

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يترقب مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني، الرد النهائي من مسؤولي باريس سان جيرمان الفرنسي، على العرض الأخير الذي تقدم به النادي الملكي للحصول على توقيع الموهوب الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

وقاد مبابي ريال مدريد مساء أمس الأحد للفوز على استاد ريميس بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، وسجل اللاعب الهدفين ليؤكد أنه لازال الحصان الرابح لفريقه رغم كوكبة النجوم في صفوفه.

وكان ريال مدريد قد عرض في الأسبوع الماضي 160 مليون يورو للحصول على توقيع اللاعب في الصيف الجاري قبل إغلاق الميركاتو الصيفي، لكن نادي باريس سان جيرمان رفض، مما اضطر ريال مدريد لرفع عرضه إلى 180 مليون يورو، ومنح إدارة باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي حتى غداً الثلاثاء مهلة أخيرة للرد على العرض المدريدي.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية في تقرير لها إن إدارة ريال مدريد حددت السادسة مساء الثلاثاء 31 أغسطس، كموعد نهائي لمعرفة رد باريس سان جيرمان على عرضهم لضم مبابي، وذلك قبل 6 ساعات من غلق باب الميركاتو الصيفي.

ووفقاً لما كشفت عنه الصحيفة الإسبانية فإن باريس سان جيرمان سيطلب رفع قيمة العرض إلى 220 مليون يورو، أو الموافقة على عرض الـ 180 مليون يورو، مع وضع أحد اللاعبين من ريال مدريد ضمن الصفقة.