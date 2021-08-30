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عمر كمال عبد الواحد يوجه رسالة لجماهير المصري البورسعيدي بعد توقيعه للزمالك

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عمر كمال عبد الواحد يوجه رسالة لجماهير المصري البورسعيدي بعد توقيعه للزمالك عمر كمال عبد الواحد يوجه رسالة لجماهير المصري البورسعيدي بعد توقيعه للزمالك

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وجه عمر كمال عبدالواحد، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي السابق، رسالة إلى جماهير النادي المصري، وذلك بعد إنتهاء عقده ورحيله عن النادي.

وكان عمر كمال عبدالواحد، وقع على عقود انضمامه لنادي ، لينضم للفريق الأبيض في الميركاتو الصيفي الجاري، في صفقة إنتقال لاعب حر.

وكتب عمر كمال عبدالواحد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«أتقدم بخالص الشكر والعرفان بالجميل للنادي المصري وجمهوره العظيم على الفترة التي قضيتها كلاعب داخل هذا الصرح الكبير وبذلت قصارى جهدي كي اظهر بمستوى يليق بهذا الكيان ورفع اسمه إلى المكانة التي يستحقها وسط كل أندية الدوري الممتاز».

وأضاف :«ويعلم الله أني حزين على ترك هذا النادي القريب إلى قلبي ولكن كأي لاعب يحتاج التقدير المادي المناسب الذي يساعده على تحقيق طموحه في الحياة خاصة بعد اللعب لأكثر من موسم دون التحدث في الأمور المالية حباً في النادي وجمهور بورسعيد صاحب الدور الأكبر في تشجيعي وإظهار قدراتي كلاعب واستمراري رغم وجود مشاكل لا تحتمل وعدم الافصاح عنها حبا في هذا الجمهور العظيم وحفاظا على سمعة ومكانة النادي المصري».

وواصل :«بعد تأكدي من تعنت بعض الأشخاص بدون ذكر أسماء ضدي لعرقلة تجديدي للنادي المصري لم يكن أمامي سوى الرحيل، كل الحب والتقدير لكم جمهور بورسعيد العظيم والجهاز الفني والاداري وزملائي وإخواتي مسؤولي المهمات ولا أستطيع إنهاء كلامي دون ذكر شخص عزيز هو صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى عليا هو الاخ الأكبر والصديق والوالد كابتن على ماهر، وهو من أهم وأكثر أسباب حزني لعدم استطاعتي اللعب تحت قيادته ولكن اتمنى من الله ان يحقق النادي المصري افضل المراكز وبطولة الكونفيدرالية تحت قيادته..شكرا للنادي المصري..شكرا جمهور بورسعيد العظيم».

المصرى اليوم

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