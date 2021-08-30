المصري عمر مرموش من فولفسبورج إلى شتوتجارت

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قبل ساعات من غلق باب الميركاتو الصيفي في أوروبا، أعلن نادي فولفسبورج متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني عن إعارة النجم المصري الشاب عمر مرموش من صفوفه إلى صفوف شتوتجارت حتى نهاية الموسم الجاري.

ويتصدر فولفسبورج حالياً جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 9 نقاط بعد مرور 3 جولات من عمر البوندزليجا.

وكشف الموقع الرسمي للنادي الألماني عن إعارة اللاعب حتى يكتسب المزيد من التطور، مؤكيدن أنه خامة رائعة ومستقبل كبير للنادي الألماني ولكنه ما زال يحتاج لاكتساب المزيد من الخبرات.

ولعب عمر مرموش في الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع فريق سانت باولي وقدم أداء لافتاً نال استحسان مسؤولي ناديه، حيث شارط في 21 مباراة وسجل 7 أهداف.

وشارك عمر مرموش في مباراتي فريقه في الجولتين الأولى والثانية من الدوري الألماني حيث لعب كبديل لمدة 22 دقيقة.

الجدير بالذكر أن عمر مرموش انضم لصفوف فولفسبورج في الانتقالات الصيفية عام 2017 قادما من نادي وادي دجلة المصري.

ويعد مرموش ثاني لاعب مصري يدافع عن ألوان شتوتجارت بعد أحمد صلاح حسني الذي لعب في الفترة بين يناير 1999 إلى يوليو 2001.