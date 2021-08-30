أخبار عاجلة

عضو في لجنة الأوبئة : التقارير الطبية شرط لأخذ الجرعة المعززة لذوي الأمراض المزمنة -
الملك يعزي الرئيس العراقي بوفاة محمد الحكيم -
691 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات تعزيز المهارات -
"قياس" يطلق الفترة الأولى من اختبار القدرة المعرفية بعدة مناطق -
يغادر إلى طوكيو للمشاركة في البطولة الآسيوية.. "أخضر الطائرة" يختتم معسكر سلوفينيا -
"الربيعة" يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية دعم التعاون الثنائي -
اجتماع ثلاثي لمناقشة مشروعات واحتياجات عفيف الصحية "عن بعد" -
رئيس «الجمعيات والمؤسسات الأهلية»: مبادرات السيسي للقضاء على الفقر «إعجاز» -
وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات تضم 16 قيادة (تفاصيل) -
نائبة: قرار إعفاء سيارات السياحة من الجمارك تُوسع الحلول التكنولوجية لخفض زمن الإفراج الجمركي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

المصري عمر مرموش من فولفسبورج إلى شتوتجارت

Print
المصري عمر مرموش من فولفسبورج إلى شتوتجارت المصري عمر مرموش من فولفسبورج إلى شتوتجارت

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قبل ساعات من غلق باب الميركاتو الصيفي في أوروبا، أعلن نادي فولفسبورج متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني عن إعارة النجم المصري الشاب عمر مرموش من صفوفه إلى صفوف شتوتجارت حتى نهاية الموسم الجاري.

ويتصدر فولفسبورج حالياً جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 9 نقاط بعد مرور 3 جولات من عمر البوندزليجا.

وكشف الموقع الرسمي للنادي الألماني عن إعارة اللاعب حتى يكتسب المزيد من التطور، مؤكيدن أنه خامة رائعة ومستقبل كبير للنادي الألماني ولكنه ما زال يحتاج لاكتساب المزيد من الخبرات.

ولعب عمر مرموش في الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع فريق سانت باولي وقدم أداء لافتاً نال استحسان مسؤولي ناديه، حيث شارط في 21 مباراة وسجل 7 أهداف.

وشارك عمر مرموش في مباراتي فريقه في الجولتين الأولى والثانية من الدوري الألماني حيث لعب كبديل لمدة 22 دقيقة.

الجدير بالذكر أن عمر مرموش انضم لصفوف فولفسبورج في الانتقالات الصيفية عام 2017 قادما من نادي وادي دجلة المصري.

ويعد مرموش ثاني لاعب مصري يدافع عن ألوان شتوتجارت بعد أحمد صلاح حسني الذي لعب في الفترة بين يناير 1999 إلى يوليو 2001.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المؤبد لـ8 متهمين في «جلب ومحاولة تهريب كوكايين» عبر ميناء القاهرة الجوي

المؤبد لـ8 متهمين في «جلب ومحاولة تهريب كوكايين» عبر ميناء القاهرة الجوي

رسمياً.. حسام البدري يرفض الاستقالة من تدريب منتخب مصر

رسمياً.. حسام البدري يرفض الاستقالة من تدريب منتخب مصر

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين المعتمدين لدى سفاراتهم ‏بمصر للعاصمة الإدارية

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين المعتمدين لدى سفاراتهم ‏بمصر للعاصمة الإدارية

«الأعلى للإعلام» يضع شروط وضوابط للإعلان عن المنتجات الصحية (تعرف عليها)

«الأعلى للإعلام» يضع شروط وضوابط للإعلان عن المنتجات الصحية (تعرف عليها)