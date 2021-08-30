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إحالة تظلم للاستئناف

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إحالة تظلم الزمالك للاستئناف إحالة تظلم للاستئناف

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تسلم اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم تظلمًا من نادي عن العقوبات الصادرة ضده من إدارة المسابقات بالاتحاد عن الأحداث التي صاحبت مباراته أمام البنك الأهلي ضمن الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقد أحال الاتحاد المصري لكرة القدم التظلم إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد برئاسة المستشار عادل الشوربجى للنظر فيه.

وبذلك تكون قرارات الإيقاف الصادرة عن إدارة المسابقات محل التظلم مؤقتة لحين الفصل في التظلم من قبل لجنة الاستئناف إما بتأييد القرار أو تخفيفه أو الغائه.

المصرى اليوم

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