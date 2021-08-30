أبطال الخماسي الحديث يتصدرون منصات التتويج في بطولة العالم ويحصدون ٣٨ ميدالية

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حصد المنتخب المصري لناشئي الخماسي الحديث المشارك في بطولة العالم للبياثل والترياثل بالمانيا ٣٨ ميداليه منهم ثلاثون ميداليه ذهبيه وخمس فضيات وثلاث برونزيات، والتى شارك فيها المنتخب الوطنى للناشئين مع اكثر من ٢٠ دوله منهم الدوله المضيفه المانيا، امريكا، بريطانيا، جنوب أفريقيا، فرنسا، اسبانيا، التشيك، تركيًا، ليتوانيا، لاتفيا، استراليا، روسيا، سلوفكيا، باكستان، كازاخستان، استونيا، اوكرانيا، البرتغال.

وتكونت البعثه من المهندس حسين جمال، امين صندوق الاتحاد رئيسا للبعثة، عادل عبد السميع اداريا والمدربين ك محمد سكر مدربا للرماية، د خالد سمير مدربا للسباحة، مدربين الجري، هشام سليمان وتامر مراد

وقد توجت بعثة المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم للبياثل والترياثل والتي اقيمت في المانيا خلال الفتره من ٢٥ - ٢٩ أغسطس ثلاثون ذهبيه وخمس فضيات وثلاث برونزيات، خلال منافسات البطوله فردى البياثل (جرى، سباحه) ، فردي الترياثل (سباحة، جري، رمايه)، تتابعات المختلط للبياثل والترياثل بالاضافه الي مراحل الماسترز المختلفه.

جائت نتائج اليوم الأول بسباقات تتابع الميكس بياثل ( جرى ، سباحه ) تحت ١١ سنه المركز الاول و الذهبيه لفريده أبو هاشم ، مهند خضير.

تحت ١٣ سنه، المركز الاول و الذهبية لليلى عبد العزيز، وعمر أيمن عبد الفتاح ، و تحت ١٥ سنه المركز الثالث و البرونزيه لحلا نعنوش ، وأسامه مدحت ذكي، تحت ١٧ سنه المركز الأول، الذهبيه لملك خالد ، ومحمد شريف .

وجائت نتائج اليوم الثانى فى سباقات تتابع الميكس ترياثل ( جرى رمايه، سباحه ) بفوز الاعبين تحت ١١ سنه بالمركز الاول والذهبيه لفريده أبو هاشم ، مهند خضير و تحت ١٣ سنه المركز الاول و الذهبيه لليلى عبد العزيز، وعمر أيمن عبد الفتاح و تحت ١٥ سنه المركز الثالث و البرونزيه لحلا نعنوش ، وأسامه مدحت ذكي و تحت ١٧ سنه المركز الأول، و الذهبيه لملك خالد ، ومحمد شريف .

وفي اليوم الثالث استطاعت كارما هاني الحصول على الميدالية الذهبية في منافسات فردي البنات تحت 11 عاما، و حصلت فريدة أبو هاشم على الميدالية الفضية، كما جاء في منافسات الأولاد مهند سامي في المركز الثاني والميدالية الفضية.

وفي منافسات الفرق، استطاعت انسات مصر الحصول على الميدالية الذهبية لفريق البنات والمكون من “كارما هاني، فريدة أبو هاشم، جودي وليد”.

وفي منافسات تحت 13 عاما، استطاعت لي لي فرج، الحصول على الميدالية الذهبية في منافسات البنات، اما في منافسات الأولاد فحصل عمر عبد الفتاح على المركز الثاني والميدالية الفضية.

اما في منافسات تحت 15 عاما، استطاع أسامة مدحت الحصول على الميدالية الذهبية في منافسات الأولاد، كما حصل حازم رمضان على الميدالية الفضية لمنافسات البطولة، و استطاع الفريق المصري للأولاد الحصول على الميدالية الذهبية للفرق و تكون من “ أسامة مدحت ، حازم رمضان، ادهم فرج. ”.

كما جاءت اللاعبة حلا نعنوش في المركز الحادي عشر في منافسات الفتيات.

وفي منافسات تحت 17 عاما، استطاع محمد شريف الحصول على الميدالية الذهبية في منافسات الأولاد، و حصدت ملك خالد الميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات الفتيات .

وفى منافسات اليوم الرابع استطاعت فريده أبو هاشم الحصول على الميدالية الذهبية في منافسات فردي البنات تحت 11 عاما، فيما حصلت كارمه هانى على الميدالية الفضية، و جاء في منافسات الأولاد مهند سامي في المركز الأول والميدالية الذهبية وفي الفرق حصلت مصر على الميدالية الذهبية لفريق البنات المكون من “فريده أبو هاشم، كارمه هانى ، جودي وليد”.

وفي منافسات تحت 13 عاما، استطاعت لي لي فرج، الحصول على الميدالية الذهبية في منافسات البنات، اما في منافسات الأولاد فحصل عمر عبد الفتاح على المركز الاول والميدالية الذهبية.

و في منافسات تحت 15 عاما، استطاع أسامة مدحت الحصول على الميدالية الفضيه في منافسات الأولاد،

كما حصد أدهم فرج الميدالية البرونزيه، و استطاع للفريق المصري المكون من أسامة مدحت ، ادهم فرج ، ياسين ناجح الحصول علي المركز الاول و الميداليه الذهبية.

وجاء ياسين ناجح في المركز الرابع و حازم رمضان في المركز الخامس .

كما جاءت اللاعبة حلا نعنوش على المركز السادس في منافسات الفتيات.

وفي منافسات تحت 17 عاما، استطاع محمد شريف الحصول على الميدالية الذهبية في منافسات الأولاد، كما حصلت ملك خالد علي الميدالية الذهبية والمركز الأول في مسابقة البنات .

و شارك في مسابقات الماسترز ٤٠ سنه بياثل و ترياثل ابو الحسن بسطاوي و حصل علي المركز السابع .