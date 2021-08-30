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حَذَار أعراض الصداع هذه قد تخفي "حالة مميتة".. استشر الطبيب فورًا

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حَذَار أعراض الصداع هذه قد تخفي "حالة مميتة".. استشر الطبيب فورًا حَذَار أعراض الصداع هذه قد تخفي "حالة مميتة".. استشر الطبيب فورًا
تصاحبها مشكلات في النطق والسمع والشم والتذوق والحركة والغثيان والتقيؤ

حَذَار أعراض الصداع هذه قد تخفي

كشفت أخصائية في الأورام عن أن الصداع قد يخفي أحيانًا حالة مميتة، يصعب خلالها تحديد مكان الألم.

وقالت الدكتورة يكتيرينا كوبياكوفا، كبيرة أطباء معهد بحوث الأشعة السريرية والتجريبية في مركز بلوخين الوطني لبحوث الأورام: إنه "يمكن أن يحدث ضعف عضلي؛ بحيث يصبح من الصعب القيام بأي حركة، وتظهر اللامبالاة والدوخة حتى في حالة الجلوس والراحة، وتشتد في حالة الحركة. وكقاعدة يرتفع مستوى ضغط الدم، ويمكن أن يشعر الشخص بطنين في الأذن واضطراب الذاكرة".

وأكدت الخبيرة -وفق " اليوم"- أن الصداع قد يكون إشارة إلى وجود ورم حميد أو خبيث في الدماغ.

وأضافت: "غالبية أورام الدماغ تظهر على شكل صداع في الصباح"؛ لافتة إلى أنه يجب استشارة الطبيب، عند ظهور مثل هذه الأعراض وخاصة إذا ما صاحبها مشكلات في النطق والسمع والشم والتذوق والحركة والغثيان والتقيؤ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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