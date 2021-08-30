الاتحاد يؤكد: "فهد المولد" ركن أساسي في الفريق

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بعد تسريب مفاوضة أحد أندية العاصمة للاعب

جاء انضمام قائد الاتحاد فهد المولد للمنتخب السعودي (في معسكر الرياض الخاص بالأخضر، تحضيرًا لمواجهتي فيتنام وعمان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، بمثابة طمأنة لجماهير "العميد"؛ حيث بات في حكم المؤكد بقاء اللاعب في صفوف الفريق الجداوي.

ومع قرب انتهاء فترة تسجيل المحترفين في الفترة الصيفية، غدًا الثلاثاء، والذي تحظر فيه لوائح "اتحاد القدم السعودي" التفاوض مع أي لاعب أثناء تواجده في معسكرات المنتخبات السعودية؛ فإن "المولد" لن يلعب لغير فريقه الحالي.

كما أكدت إدارة الاتحاد في أكثر من تصريح إعلامي، بقاء "المولد" ضمن كتيبة الفريق للموسم الحالي، وأن اللاعب أحد ركائز الفريق الأساسية، ولن يتم الاستغناء عن خدماته.

وبتأكيد بقاء اللاعب مع الاتحاد، قطعت الإدارة الاتحادية كل المفاوضات الخارجية في خطف اللاعب، ولعل أبرزها كانت مفاوضة أحد أندية العاصمة للمولد.