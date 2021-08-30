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500 مُلتحقٍ بالأندية الطلابية ضمن فعاليات أسبوع تهيئة الطلبة المستجدين بجازان

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تستهدف صقل مهاراتهم واكتشاف الجوانب الإبداعية في شخصياتهم

500 مُلتحقٍ بالأندية الطلابية ضمن فعاليات أسبوع تهيئة الطلبة المستجدين بجازان

دشن وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، "أسبوع تهيئة الطلاب المستجدين" الذي نظّمته عمادة شؤون الطلاب، صباح اليوم بكلية العلوم.

وتجول في المعرض الذي تضمن شرحًا عن الخدمات التي تقدّمها عدد من العمادات كعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، وعمادة القبول والتسجيل، وعمادة شؤون المكتبات ووحدات الأندية الطلابية.

وتزامن ذلك مع تدشين وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة فاطمة عقيلي فعاليات المعرض التعريفي للطالبات المستجدات بمجمع محلية، بحضور وكيلة عمادة شؤون الطلاب شطر الطالبات الدكتورة أشواق البكري.

وبيّن الدكتور إسحاق أن المعرض يُعد فرصة لكل طالب وطالبة لصقل مهاراتهم واكتشاف الجوانب الإبداعية في شخصياتهم، إضافة إلى اطلاعهم على لوائح وأنظمة الجامعة ومعرفة ما للطالب من حقوق وما عليه من واجبات، كما رحّب بالطلبة المستجدين؛ متمنيًا لهم عامًا جامعيًّا حافلًا بالجد والاجتهاد والإبداع والتميز.

وأكد وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية الدكتور وليد الصالحي التحاق أكثر من 500 طالب في اليوم الأول للمعرض؛ حيث تم استقبال الطلاب من خلال موقع العمادة قبل بدء العام الجامعي؛ مؤكدًا أن الأندية الطلابية تتيح للطلبة الفرصة لممارسة أنشطة غير أكاديمية وتساعدهم على الاندماج في مجتمع الجامعة.

500 مُلتحقٍ بالأندية الطلابية ضمن فعاليات أسبوع تهيئة الطلبة المستجدين بجازان

500 مُلتحقٍ بالأندية الطلابية ضمن فعاليات أسبوع تهيئة الطلبة المستجدين بجازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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