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إجابة رسمية تقابل تساؤلًا عن سبب حضور الطلاب بمحايل مع غياب المقررات

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إجابة رسمية تقابل تساؤلًا عن سبب حضور الطلاب بمحايل مع غياب المقررات إجابة رسمية تقابل تساؤلًا عن سبب حضور الطلاب بمحايل مع غياب المقررات
"آل شريم" لـ"سبق": 85 مليونًا إجمالي ما تم تخصيصه لجميع مجالات الاستعدادات

إجابة رسمية تقابل تساؤلًا عن سبب حضور الطلاب بمحايل مع غياب المقررات

أكد مدير تعليم محايل، منصور بن عبدالله آل شريم، لـ"سبق"، أن المقررات الدراسية ستكتمل بإذن الله خلال هذا الأسبوع؛ مشيرًا إلى أنه تم تعميم رابط إلكتروني لجميع المدارس، للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، فيه جميع المقررات الدراسية؛ مؤكدًا أن الأمر يستوجب الحضور وفق الإجراءات والبروتوكولات المتبعة في كل مدرسة من أجل دراسة آمنة.

يأتي هذا في ظل شكاوى عدد من أولياء الأمور من عدم استلام أبنائهم للمقررات الدراسية وخاصة للصف الثالث المتوسط والمرحلة الثانوية "بنين وبنات".

وقال "آل شريم": إن إدارته استقبلت هذا العام الدراسي بجهود مكثفة من فِرَق العمل المختلفة في الإدارة ومكاتب التعليم في جميع المجالات لتجهيز بيئة مدرسية آمنة؛ وذلك بدعم سخي من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وبمتابعة من أمير منطقة عسير وتوجيه من وزير التعليم، لأكثر من تسعين ألف طالب وطالبة في (786) مدرسة، استقبلهم فيها أكثر من (12881) معلمًا ومعلمةً، وإداريين وإداريات، وموظفي خدمات مساندة؛ وفق نماذج الخطة التشغيلية وبين تعليم حضوري وعن بُعد.

وتابع: "كما تم اعتماد افتتاح أكثر من (47) مدرسة طفولة مبكرة؛ وذلك ضمن الاستعدادات لهذا العام، وقد بلغ ما تم تخصيصه من صرف مالي لجميع مجالات الاستعداد لهذا العام (1443هـ)، أكثر من (85 مليون ريال) شملت كل أوجه الاستعداد لعودة آمنة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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