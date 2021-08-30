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عضو في لجنة الأوبئة : التقارير الطبية شرط لأخذ الجرعة المعززة لذوي الأمراض المزمنة
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:52 مساءً
الملك يعزي الرئيس العراقي بوفاة محمد الحكيم
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:52 مساءً
691 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات تعزيز المهارات
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:51 مساءً
"قياس" يطلق الفترة الأولى من اختبار القدرة المعرفية بعدة مناطق
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:50 مساءً
يغادر إلى طوكيو للمشاركة في البطولة الآسيوية.. "أخضر الطائرة" يختتم معسكر سلوفينيا
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:50 مساءً
"الربيعة" يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية دعم التعاون الثنائي
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:50 مساءً
اجتماع ثلاثي لمناقشة مشروعات واحتياجات عفيف الصحية "عن بعد"
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:50 مساءً
رئيس «الجمعيات والمؤسسات الأهلية»: مبادرات السيسي للقضاء على الفقر «إعجاز»
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:44 مساءً
وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات تضم 16 قيادة (تفاصيل)
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:44 مساءً
نائبة: قرار إعفاء سيارات السياحة من الجمارك تُوسع الحلول التكنولوجية لخفض زمن الإفراج الجمركي
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:44 مساءً
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تركيزك هيقل وهتنسى كتير.. عرض طويل المدى للمتعافين من كورونا
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فيديو اليوم السابع
الاثنين 30 أغسطس 2021 01:14 مساءً
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