أخبار عاجلة

عضو في لجنة الأوبئة : التقارير الطبية شرط لأخذ الجرعة المعززة لذوي الأمراض المزمنة -
الملك يعزي الرئيس العراقي بوفاة محمد الحكيم -
691 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات تعزيز المهارات -
"قياس" يطلق الفترة الأولى من اختبار القدرة المعرفية بعدة مناطق -
يغادر إلى طوكيو للمشاركة في البطولة الآسيوية.. "أخضر الطائرة" يختتم معسكر سلوفينيا -
"الربيعة" يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية دعم التعاون الثنائي -
اجتماع ثلاثي لمناقشة مشروعات واحتياجات عفيف الصحية "عن بعد" -
رئيس «الجمعيات والمؤسسات الأهلية»: مبادرات السيسي للقضاء على الفقر «إعجاز» -
وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات تضم 16 قيادة (تفاصيل) -
نائبة: قرار إعفاء سيارات السياحة من الجمارك تُوسع الحلول التكنولوجية لخفض زمن الإفراج الجمركي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

موفد RT: طرقنا باب السفارة الفرنسية في كابل فوجدناها مهجورة

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
انقلاب غينيا العسكري .. نيذة عن رئيس البلاد المخلوع ألفا كوندي

انقلاب غينيا العسكري .. نيذة عن رئيس البلاد المخلوع ألفا كوندي

لاجئون أفغانيون في طاجيكستان يتحدثون لـآرتي عن ظروف تركهم للبلاد ونيتهم الذهاب لدولة ثالثة

لاجئون أفغانيون في طاجيكستان يتحدثون لـآرتي عن ظروف تركهم للبلاد ونيتهم الذهاب لدولة ثالثة

استخراج مروحية مي-8 المنكوبة من بحيرة في كامتشاتكا

استخراج مروحية مي-8 المنكوبة من بحيرة في كامتشاتكا

مشاهد من خارج سجن "جلبوع" الإسرائيلي بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين منه عبر نفق

مشاهد من خارج سجن "جلبوع" الإسرائيلي بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين منه عبر نفق