أخبار عاجلة

رئيس «الجمعيات والمؤسسات الأهلية»: مبادرات السيسي للقضاء على الفقر «إعجاز» -
وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات تضم 16 قيادة (تفاصيل) -
نائبة: قرار إعفاء سيارات السياحة من الجمارك تُوسع الحلول التكنولوجية لخفض زمن الإفراج الجمركي -
محافظ القاهرة يُكرّم «بطلة الثانوية العامة» (تعرف على قصتها) (صور) -
قافلة لتطعيم موظفي مركز البدرشين ضد فيروس كورونا (صور ) -
الملك يلتقي شيوخا ووجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي في محافظة الكرك -
شركة السودة للتطوير توقع مذكرة تعاون مع المساحة الجيولوجية -
انقلاب غينيا العسكري .. نيذة عن رئيس البلاد المخلوع ألفا كوندي -
تضم 6 شاحنات مواد غذائية ومعدات طبية.. محافظ بورسعيد يستقبل «أبواب الخير» (صور) -
الكيلو بـ85 جنيهًا.. محافظ الغربية يفتتح منفذ بيع اللحوم المدعمة بسبرباي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة بشارع الثلاثيني

Print
جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة بشارع الثلاثيني جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة بشارع الثلاثيني

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جوله مفاجئه لتفقد الحاله العامة بشارع الثلاثيني بحي العمرانية للوقوف على مستوي النظافة والإشغالات والتأكد من عدم وجود تعديات أو مخالفات.

حيث وجه رئيس حي العمرانية بتنفيذ حملة مكبرة على الشارع تشمل أعمال كنس وتجريد ودهان للبلدورات وإجراء تخطيط مروري لشارع الثلاثيني مع تكثيف دوريات عمل إدارات الإشغالات لضمان عدم تعدي المنشأت التجارية والمحال على الطريق العام.

وشدد على ضرورة تكثيف حملات وكمائن ضبط المركبات التي تلقى بالمخلفات والرتش بنهر الطريق مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تفقد الساحات الجاري إنشاءها أسفل محور الفريق كمال عامر بمناطق نصر الدين وشارع ترعة الزمر بنطاق حي العمرانية مشدداً على الشركة المنفذة بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال والإنتهاء منها.

وفي نفس الإطار وتنفيذاً لتكليفات محافظ الجيزة شن حي العمرانية حملة مكبرة على شارع الثلاثيني أسفرت عن تنفيذ أعمال كنس وتجريد لشارع الثلاثيني ورفع المخلفات المتواجدة أعلي نفق نصر الدين وأمام مزلقان محطة سكة حديد الجيزة

بالإضافه إلى التحفظ على عربة كارو بشارع خاتم مرسلين محملة بمخلفات صلبه وضبط والتحفظ على تروسيكل لقيامه بإلقاء مخلفات على ترعة الزمر أسفل المحور مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس «الجمعيات والمؤسسات الأهلية»: مبادرات السيسي للقضاء على الفقر «إعجاز»

رئيس «الجمعيات والمؤسسات الأهلية»: مبادرات السيسي للقضاء على الفقر «إعجاز»

وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات تضم 16 قيادة (تفاصيل)

وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات تضم 16 قيادة (تفاصيل)

نائبة: قرار إعفاء سيارات السياحة من الجمارك تُوسع الحلول التكنولوجية لخفض زمن الإفراج الجمركي

نائبة: قرار إعفاء سيارات السياحة من الجمارك تُوسع الحلول التكنولوجية لخفض زمن الإفراج الجمركي

محافظ القاهرة يُكرّم «بطلة الثانوية العامة» (تعرف على قصتها) (صور)

محافظ القاهرة يُكرّم «بطلة الثانوية العامة» (تعرف على قصتها) (صور)