جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة بشارع الثلاثيني

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جوله مفاجئه لتفقد الحاله العامة بشارع الثلاثيني بحي العمرانية للوقوف على مستوي النظافة والإشغالات والتأكد من عدم وجود تعديات أو مخالفات.

حيث وجه رئيس حي العمرانية بتنفيذ حملة مكبرة على الشارع تشمل أعمال كنس وتجريد ودهان للبلدورات وإجراء تخطيط مروري لشارع الثلاثيني مع تكثيف دوريات عمل إدارات الإشغالات لضمان عدم تعدي المنشأت التجارية والمحال على الطريق العام.

وشدد على ضرورة تكثيف حملات وكمائن ضبط المركبات التي تلقى بالمخلفات والرتش بنهر الطريق مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تفقد الساحات الجاري إنشاءها أسفل محور الفريق كمال عامر بمناطق نصر الدين وشارع ترعة الزمر بنطاق حي العمرانية مشدداً على الشركة المنفذة بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال والإنتهاء منها.

وفي نفس الإطار وتنفيذاً لتكليفات محافظ الجيزة شن حي العمرانية حملة مكبرة على شارع الثلاثيني أسفرت عن تنفيذ أعمال كنس وتجريد لشارع الثلاثيني ورفع المخلفات المتواجدة أعلي نفق نصر الدين وأمام مزلقان محطة سكة حديد الجيزة

بالإضافه إلى التحفظ على عربة كارو بشارع خاتم مرسلين محملة بمخلفات صلبه وضبط والتحفظ على تروسيكل لقيامه بإلقاء مخلفات على ترعة الزمر أسفل المحور مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.