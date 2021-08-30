أخبار عاجلة

رئيس «الجمعيات والمؤسسات الأهلية»: مبادرات السيسي للقضاء على الفقر «إعجاز» -
وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات تضم 16 قيادة (تفاصيل) -
نائبة: قرار إعفاء سيارات السياحة من الجمارك تُوسع الحلول التكنولوجية لخفض زمن الإفراج الجمركي -
محافظ القاهرة يُكرّم «بطلة الثانوية العامة» (تعرف على قصتها) (صور) -
قافلة لتطعيم موظفي مركز البدرشين ضد فيروس كورونا (صور ) -
الملك يلتقي شيوخا ووجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي في محافظة الكرك -
شركة السودة للتطوير توقع مذكرة تعاون مع المساحة الجيولوجية -
انقلاب غينيا العسكري .. نيذة عن رئيس البلاد المخلوع ألفا كوندي -
تضم 6 شاحنات مواد غذائية ومعدات طبية.. محافظ بورسعيد يستقبل «أبواب الخير» (صور) -
الكيلو بـ85 جنيهًا.. محافظ الغربية يفتتح منفذ بيع اللحوم المدعمة بسبرباي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بالزقازيق

Print
غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بالزقازيق غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بالزقازيق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع شرطة المرافق شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية، فضلا عن مخالفة الإجراءات الإحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية، لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي هذا الإطار، تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي أول الزقازيق ،من غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بمنطقة الحناوي، وتم إخلاء الطلاب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ،بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعة تراخيصها والتأكد من إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس «الجمعيات والمؤسسات الأهلية»: مبادرات السيسي للقضاء على الفقر «إعجاز»

رئيس «الجمعيات والمؤسسات الأهلية»: مبادرات السيسي للقضاء على الفقر «إعجاز»

وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات تضم 16 قيادة (تفاصيل)

وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات تضم 16 قيادة (تفاصيل)

نائبة: قرار إعفاء سيارات السياحة من الجمارك تُوسع الحلول التكنولوجية لخفض زمن الإفراج الجمركي

نائبة: قرار إعفاء سيارات السياحة من الجمارك تُوسع الحلول التكنولوجية لخفض زمن الإفراج الجمركي

محافظ القاهرة يُكرّم «بطلة الثانوية العامة» (تعرف على قصتها) (صور)

محافظ القاهرة يُكرّم «بطلة الثانوية العامة» (تعرف على قصتها) (صور)