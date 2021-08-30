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شهدت أسواق في المنيا، ارتفاع في أسعار الخضروات والفاكهة بشكل مرتفع، حيث ارتفع سعر البطاطس من 5- 10 جنيهات، والطماطم بسعر 10 جنيها بدلا من 5 جنيهات، وباقي الخضروات بنسب تزيد على 50 % من قيمتها. بينما ارتفع سعر الكيلوجرام من اللحوم الحمراء من 120 جنيها إلى 140 جنيها، بزيادة 20 جنيها للكيلوجرام .

وقال الحاج حسين ابو صدام، نقيب عام الفلاحين، جميع الأسعار ارتفعت في الخضروات والفاكهة واللحوم الحمراء، بسبب إحجام المزارعين عن زراعة بعض الزراعات التي تعرضت لخسائر الموسم الماضي، مثل البطاطس والطماطم، بالإضافة إلى زيادة نسبة الصادرات عن العام الماضي.

ورجح «ابو صدام» حدوث انخفاض تدريجي في بعض المحاصيل، خلال الفترة المقبل، عقب تقليع البطاطس وجني محصول الطماطم، مطالبا بتوعية المزارعين بالتركيب المحصولي ومدي احتياجات السوق .

من جانبه قال المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، تشهد محافظة المنيا، مساحات كبيرة من زراعات الخضروات والفاكهة، حيث يتم تقليع البطاطس وجني الطماطم خلال شهر أكتوبر المقبل، مما سيؤثر على انخفاض أسعار المحاصيل، وبيعها للمواطنين بأسعار مناسب.