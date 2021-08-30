رجائي عطية لـ«المحاميين الجدد»: أنت سيد نفسك

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عقدت نقابة المحامين، اليوم الإثنين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، بنقابات القاهرة الجديدة، وحلوان، وبنها، وشبرا الخيمة، برئاسة رجائي عطية، نقيب المحامين، وحضور محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة.

وقال نقيب المحامين، أن حلف اليمين القانونية تضمن معاني مهمة كالأمانة، والشرف، والاستقلال، والحفاظ على سر مهنة المحاماة، مؤكدًا أن حلف اليمين ليس للترديد وإنما ينبغي فهم واستيعاب المعاني التي تضمنها والعمل بها.

وأضاف نقيب المحامين: «المحامي طائر لا يملكه أحد فهو سيد نفسه، وعندما نتأمل في قمة الاستقلال ندرك معناها الكبير، وعندما تتواجد في المحكمة وتتشارك مع محامين كبار في الدفاع فأنت غير ملزم بخطتهم في الدفاع، ولا يستطيع أستاذك في الكلية إجبارك بالأخذ بوجه نظره».