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أحمد زاهر لابنته ليلى في يوم ميلادها: « أحلى وأجمل وأغلى اسم في الوجود» ()

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أحمد زاهر لابنته ليلى في يوم ميلادها: « أحلى وأجمل وأغلى اسم في الوجود» (فيديو) أحمد زاهر لابنته ليلى في يوم ميلادها: « أحلى وأجمل وأغلى اسم في الوجود» ()

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احتفل الفنان أحمد زاهر بيوم ميلاده ابنته ليلى، ليعبر عن حُبه لها على نغمات أغاني تحمل اسمها مثل أغنية «ليلى» للفنان محمد حماقي.

وقال «زاهر» لابنته عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»، الإثنين، إن «ليلى.. أحلى وأجمل وأغلى اسم في الوجود.. ليلى أكتر اسم أتذكر في الشعر العربي، أكتر اسم اتغناله بكل لغات العالم أكتر اسم مميز وبالذات عندي أنا، اسم أمي واسم بنتي القمر».

وتابع: «كل سنة وإنتي طيبة يا أجمل وأحلى وأحن وأطيب والذ ليلى في الدنيا بحبك حب مش هقدر أوصفه ربنا يخليكي ليا ويوفقك في حياتك وتبقى سعيدة ومبسوطة وتفضلي ناجحة ومكسرة الدنيا أكتر مانتي مكسراها».

واستكمل: «تفضل ضحكتك الجميلة على وشك اللي مهما كنت مخنوق أو متضايق بنسى كل حاجه لما بشوفها عقبال مليون سنة يا حبيبتي بحبك يا لولي».

المصرى اليوم

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