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إصابة 5 أشخاص في مشاجرتين بسبب خلافات الجيرة في شبين القناطر

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إصابة 5 أشخاص في مشاجرتين بسبب خلافات الجيرة في شبين القناطر إصابة 5 أشخاص في مشاجرتين بسبب خلافات الجيرة في شبين القناطر

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أصيب ٥ أشخاص في مشاجرتين بشبين القناطر بسبب خلافات الجيرة بقريتي طحانوب والكوم الأحمر.

تحررت المحاضر اللازمة بالواقعتين وتم نقل المصابين للمستشفي وتولت النيابة التحقيق.

وتلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شبين القناطر بنشوب مشاجرتين بمنطقتي طحانوب والكوم الأحمر بدائرة المركز ووجود مصابين.

بالانتقال والفحص تبين نشوب المشاجرة الأولي في قرية طحانوب بين طرف اول«ع ع س» 28 سنة عامل بالاجر مصاب بجرح قطعي يالجبهة واشتباة بقطع في الوريد وتم تحويله لمستشفي بنها الجامعي و«م م» 28 سنة عامل بالأجر مصاب بجرح قطعي بالساعد الأيمن وجرح سطحي بالبطن و«ا م» 22 سنة موظف مصاب بكدمه بالكتف الايسر وكدمه بالقدم الايسر وذلك أثر مشاجرة بينهم، وبين الطرف الثاني«ز ر» و«س م»بسبب الخلافات فيما بينهم.

وتبين ان المشاجرة الثانية نشبت بقرية الكوم الاحمر دائرة المركز بين طرف اول «ع م» إمام مسجد مصاب بجرح قطعي بالرأس وأشتباة ارتجاج في المخ وتم تحويله لمستشفي بنها الجامعي وطرف ثاني «ح م»50 سنة مزارع مصاب بكدمه باليد اليسري وتم عمل جبيرة له وجرح قطعي بساعد اليد وذلك اثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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