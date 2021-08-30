الأهلي يكثف مفاوضاتة للتعاقد مع مهاجم وداى دجلة

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دخل أحمد شريف مهاجم وادي دجلة ومنتخب الشباب، دائرة اهتمام النادي الأهلي للتعاقد معه في الموسم المقبل، وذلك بعد إعجاب بيتسو موسيمانى المدير الفنى بمستواه ومشاهدة تسجيلات للمباريات التى شارك فيها اللاعب مع فريقه خلال الدورى الممتاز.

ووفقا لمصدر داخل الأهلي فان لجنة التعاقدات بالنادى حصلت على الضوء الأخضر لبدء التفاوض مع وادى دجلة لمعرفة الشروط المالية لاتمام الصفقة، وذلك فى إطار سعى الاهلى لضخ دماء جديدة الى صفوف الفريق لعلاج الأخطاء ووضع حد لازمة النقص العددى التى عانى منها الأهلى خلال مشواره فى الدوري.

وتعاقد الأهلي مع حسام حسن مهاجم سموحة وبيرسى تاو ولويس ميكيسونى وكريم فؤاد وتتواصل مساعى النادى لاتمام باقى الصفقات التى طلبها موسيمانى قبل انطلاق الموسم الجديد