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في مواجهة مهمة وصعبة واختبار قوي لقدرات المنتخب المصري لكرة القدم سيدات، يلتقي الفريق مساء اليوم الاثنين عند الخامسة مساءً، نظيره منتخب تونس ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، في منافسات بطولة كأس العرب للمنتخبات النسائية في الساحرة المستديرة.

وتستضيف مصر حالياً بطولة كأس العرب للسيدات حيث انطلقت يوم الثلاثاء الماضي 24 أغسطس، وتستمر حتى السادس من شهر سبتمبر المقبل.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على منتخب السودان في الجولة الأولى بنتيجة 10 أهداف نظيفة، ثم تغلب على منتخب لبنان برباعية نظيفة في الجولة الثانية.

يواجه اليوم الإثنين منتخب مصر لسيدات كرة القدم نظيره منتخب تونس للكرة النسائية فى تمام الساعة الخامسة مساء فى ثالث جولات بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في القاهرة.

ويشارك في بطولة كأس العرب للمنتخبات النسائية 7 منتخبات، هى فضلاً عن مصر وتونس ولبنان والسودان، منتخبات: الأردن والجزائر وفلسطين، وهى أقطاب المجموعة الثانية من المنافسات.

الجدير بالذكر أنهذه هى النسخة الثالثة من البطولة، وأقيمت النسخة الأولى عام 2006 في مدينة الإسكندرية، وتُوج بلقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب، بينما أقيمت النسخة الثانية بالعاصمة القطرية الدوحة عام 2015، وتوج منتخب لبنان باللقب عقب فوزه على منتخب جيبوتي.