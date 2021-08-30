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أبو الغيط يبحث مع العمامرة تطورات الوضع في ليبيا

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أبو الغيط يبحث مع العمامرة تطورات الوضع في ليبيا أبو الغيط يبحث مع العمامرة تطورات الوضع في ليبيا

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التقي صباح اليوم الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط مع رمطان لعمامرة وزير خارجية الجزائر، وذلك في مستهل زيارته للجزائر للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا الذي تستضيفه الجزائر اليوم وغدا .

وصرح مصدر مسؤول بالامانة العامة أن اللقاء تناول بشكل أساسي تطورات الوضع في ليبيا والتعامل الاقليمي والدولي معها، خاصة مع قرب حلول الموعد المحدد لاجراء الانتخابات مع قرب نهاية العام الحالي. وأضاف المصدر أن الطرفين بحثا كذلك عددا من القضايا العربية والافريقية ذات الاهتمام المشترك .

وأشار المصدر إلى أن الامين العام عبر خلال اللقاء عن تقديره لدور الجزائر سواء فيما يتعلق بالوضع في ليبيا أو في مختلف الملفات والشؤون العربية بشكل عام، مبديا تطلعه إلى اللقاء المقرر مع الرئيس تبون باكر .

المصرى اليوم

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