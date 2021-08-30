وزير الشباب يزور مصابي «كرة السرعة»: صرف معاش مدى الحياة لأعضاء الفريق (صور)

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اطمئن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الإثنين، على الحالة الصحية لفريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمستشفى الجامعة بشبين الكوم، حيث كان في استقبالهم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور محمود قوره عميد كلية الطب وبحضور نائب المحافظ محمد موسى.

تأتى تلك الزيارة في إطار التواصل المباشر والمستمر للاطمئنان على الحالة الصحية لفريق لكرة السرعة والتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية الشاملة.

تابع محافظ المنوفية ووزير الشباب والرياضة ورئيس الجامعة الحالة العامة لأعضاء فريق كرة السرعة من قبل الطاقم الطبي متمنين لهم الشفاء العاجل، وأكد وزير الشباب والرياضة على أن الدولة تولى اهتماما بالغاً بهم وبأسرهم مؤكداً لهم على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بصرف معاش دائم مدى الحياة باعتبارهم أبطالاً رياضيين أسوة بالأبطال الأولمبيين وتوفير كافة الأجهزة التعويضية للإصابات فضلاً عن الرعاية الطبية والرياضية والتعليمية.

وخلال حديثه مع أعضاء الفريق، أشار وزير الشباب والرياضة مدى حرصه واهتمامه على التواصل اليومي معهم تليفونياً وزيارتهم عقب الخروج من المستشفى لمتابعة استكمال مراحل العلاج للوصول لمراحل التأهيل للعودة لممارسة الأنشطة الرياضية، مؤكداً على أنهم أبطال رياضيين يتصفون بالعزيمة والإرادة القوية في العودة مرة أخرى لحياتهم الطبيعية ومشيراً إلى أنه سيتم تكريم الفريق من قبل الوزارة دعماً لمسيرتهم الرياضية.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة للفريق بالتنسيق مع رئيس جامعة المنوفية وتوفير كافة أوجه سبل الرعاية الطبية وتقديم الدعم اللازم لهم على أعلى مستوى حرصاً على صحتهم وسلامتهم، وعلى جانب آخر أكد رئيس جامعة المنوفية على أن الجامعة حريصة على تقديم أوجه الخدمات الطبية بأعلى مستوى متميز لمصابي الفريق وتسخير كافة الإمكانيات للوصول بالفريق إلى مرحلة الشفاء.

وقدم أهالي أعضاء الفريق شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنوفية ووزير الشباب والرياضة ورئيس الجامعة لما يبذلونه من مجهودات تجاه أبنائهم والوقوف بجانب أبنائهم وعلى ما لمسوه من تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية.