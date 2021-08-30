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استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السفير الفرنسي بالقاهرة السيد ستيفان روماتيه وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر ،في بداية اللقاء اعرب السفير الفرنسي عن اعتزازه وتقديره للقيادة السياسية في مصر والشعب المصري الصديق مشيدا بالتعاون المثمر بين الجانبين في كافة المجالات خلال الاعوام الماضية ومنها قطاع النقل الذي شهد تطورا كبيرا ونقلة نوعية كبيرة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن جانبه أكد وزير النقل على عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخي والحالي المثمر في مجال النقل، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة من أهمها تنفيذ مشروع خطي المونوريل ( العاصمة الادارية والسادس من أكتوبر) والمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو ومشروع تطوير وتحديث نظم الاشارات بخطي القاهرة / الاسكندرية بطول 208 كم وبني سويف /اسيوط بطول 250 كم والذي تنفذهما شركة الستوم الفرنسية كما قدم الوزير الشكر للسفير الفرنسي على جهوده التي بذلها لتطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة والتعاون المثمر بين الجانبين في مجال النقل خلال فترة عمله بمصر .

ثم استعرض الجانبان عدد من مشروعات النقل التي تدخل ضمن الحزمة التمويلية التي قدمتها الحكومة الفرنسية للحكومة المصرية بشأن تنفيذ عدد من المشروعات في مصر مثل تمويل وتصنيع عدد 55 قطار من الخط الاول للمترو بتمويل حكومي فرنسي وكذا تمويل تنفيذ عدد من المشروعات مثل ( انشاء خط سكه حديد اسوان/ توشكى/ وادي حلفا- خط سكه حديد الروبيكي/ العاشر من رمضان- مشروع تحويل خط سكه حديد ابو قير إلى مترو) وكذلك تمويل منحة لتنفيذ الدراسات الخاصة بالخط السادس بالمترو وقيام شركة الستوم بتوطين صناعة الوحدات المتحركة بالتعاون مع شركة سيماف حيث أكد الجانبان على أهمية الاسراع في كافة الاجراءات الخاصة بهذه المشروعات نظرا لاهميتها الكبيرة في تطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي في مصر.

كما تباحث الجانبان حول التعاون القائم في مجال النقل البحري بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراض والمشغل الفرنسي العالمي CMA في مشروع محطة تحيا مصر متعددة الاغراض على ارصفة من 55-62 بميناء الاسكندرية حيث أكد الوزير على ضرورة سرعة الانتهاء من توقيع عقد الشراكة النهائي بين الجانبين كما اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف اللقاءات بين شركة ترانس ديف الفرنسية ووزارة النقل المصرية بشأن رغبة الشركة في ادارة وتشغيل مشروع BRT على الطريق الدائري حيث أكد الوزير على اهمية هذا المشروع في تحقيق السيولة المروروية بالطريق الدائري بالتزامن مع تطوير الطريق لافتا إلى أن وزارة النقل تنفذ حاليا أعمال البنية التحتية بالمشروع وهو ما يتطلب سرعة الانتهاء من الاتفاق بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء قدم السفير الفرنسي الشكر لوزير النقل المصري على التعاون المثمر خلال فنره عمله بمصر متمنياُ مزيدا من التوفيق لللقيادة السياسية والحكومة والشعب المصري الصديق في كافة المجالات كما أعرب وزير النقل عن تمنياته بالتوفيق للسفير الفرنسي في عمله الجديد مؤكدا أن مجال النقل سيظل نموذجاً رائدا للتعاون المثمر بين مصر وفرنسا.