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"الزائدي" يتفقد مدارس شرق مكة ويُشيد بانضباط العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية

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تفقّد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي؛ عدداً من مدارس تعليم مكة المكرّمة، ومدى تطبيقها الإجراءات الاحترازية "وقاية" والوقوف على سير العملية التعليمية وانتظام المعلمين والطلاب داخل الفصول الدراسية وتلقيهم دروسهم اليومية.

وشكر الدكتور الزائدي؛ خلال زيارته التفقدية عدداً من مدارس تعليم شرق مكة المكرّمة التي شملت: مدرسة أبي دجانة المتوسطة ومدرسة غرناطة الثانوي، مديري المدارس والمعلمين والطلاب على الانضباطية والجدية في الحضور والتفاعل من اليوم الأول للدراسة وقام بتهنئتهم بعودتهم لمحاضن التعليم، مشيداً بدور المعلمين وتفانيهم وعطائهم للمساهمة في بداية جادة ومميزة لعام دراسي حافل بالإنجازات والعطاء لأداء رسالة التعليم العظيمة.

وأشاد الدكتور الزائدي بالمستوى الرفيع الذي شاهده في المدارس ومدى التقيد بالنظام والانتظام في العملية التعليمية وتطبيق الأدلة التشغيلية في المدارس والتأكد من توافر كافة الأدوات اللازمة للعودة الحضورية الآمنة؛ وسط التقيد التام بالمعايير التي حددتها هيئة الصحة العامة "وقاية " سعياً لتهيئة كل ما يُسهم في توفير بيئة تعليمية وصحية آمنة ومناسبة لأبنائنا الطلاب الذين انخرطوا مطلع الأسبوع الحالي في فصولهم الدراسية متمنياً التوفيق والسداد والصحة الدائمة للجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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