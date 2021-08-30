57 ألف مستفيد من خدمة العيادات الافتراضية بـ"نور مكة"

★ ★ ★ ★ ★

تستهدف التخفيف على المراجعين والحصول على الاستشارة الطبية اللازمة

أوضح نائب المدير التنفيذي بمستشفى النور التخصصي الدكتور محمد شبراويشي، أن المستشفى عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، يستمر في تقديم كل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين؛ وفق أعلى معايير الجودة؛ منها خدمات العيادات التي تُعد أحد أهم المرافق بالمستشفى؛ حيث يُعنى بتتبع حالة المريض منذ بداية مرضه حتى شفائه بإذن الله.

وقال شبراويشي: إن إدارة المستشفى تعمل جاهدة على تقليص مدة الانتظار.. ومن هذا المنطلق تم تقديم خدمة العيادات الافتراضية؛ بهدف التخفيف على المرضى والمراجعين، مع ضمان الحصول على الاستشارة الطبية اللازمة من قِبَل الطبيب المعالج وفق أحدث الأساليب العلمية الحديثة؛ حيث بلغت أعداد المستفيدين من خدمة العيادات الافتراضية 57.537 مريضًا.

وأشار إلى أن مبنى العيادات الرئيسي يحتوي على ٢٥٤ عيادة في الأسبوع بمتوسط عدد ٢٦ عيادة في الفترة الصباحية، و٢٦ في الفترة المسائية بمختلف التخصصات؛ منها عيادات: (الجراحة العامة، والباطنية، والعظام، والجلدية، والنفسية، والأنف والأذن والحنجرة، والقلب، والعيون، والأورام، والكلى، والعلاج الطبيعي).

وبيّن الدكتور محمد شبراويشي أن دوام العيادات يبدأ من ٨ صباحًا إلى ٤ عصرًا من يوم الأحد وحتى الخميس؛ لافتًا إلى أن جميع العيادات يتم تقديم المشورة الطبية فيها حسب المواعيد التي يتم تسجيلها من قِبَل الطبيب المعالج.

يشار إلى أن المستشفى يضم عددًا من المركز التخصصية المميزة على مستوى المنطقة، وهي: (مركز الأسنان، ومركز السكر، ومركز التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي، ومركز الكلى وأمراض ضغط الدم، ومركز العيون).