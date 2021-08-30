أخبار عاجلة

رئيس «الجمعيات والمؤسسات الأهلية»: مبادرات السيسي للقضاء على الفقر «إعجاز» -
وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات تضم 16 قيادة (تفاصيل) -
نائبة: قرار إعفاء سيارات السياحة من الجمارك تُوسع الحلول التكنولوجية لخفض زمن الإفراج الجمركي -
محافظ القاهرة يُكرّم «بطلة الثانوية العامة» (تعرف على قصتها) (صور) -
قافلة لتطعيم موظفي مركز البدرشين ضد فيروس كورونا (صور ) -
الملك يلتقي شيوخا ووجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي في محافظة الكرك -
شركة السودة للتطوير توقع مذكرة تعاون مع المساحة الجيولوجية -
انقلاب غينيا العسكري .. نيذة عن رئيس البلاد المخلوع ألفا كوندي -
تضم 6 شاحنات مواد غذائية ومعدات طبية.. محافظ بورسعيد يستقبل «أبواب الخير» (صور) -
الكيلو بـ85 جنيهًا.. محافظ الغربية يفتتح منفذ بيع اللحوم المدعمة بسبرباي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"السكري".. يتصدّر مبيعات موسم عنيزة للتمور

Print
الصيخان: الموسم يحظى بالثقة بفضل الأنظمة

تصدّرت ثمرة السكري بأنواعها، مبيعات موسم عنيزة للتمور مقارنةً بالأنواع الأخرى، مثل: البرحي والشقراء والروثانة والحلوة وأم الخشب ونبتة راشد والونانة والرشودية وأم الحمام والسكرية الحمراء والخلاص ونبتة علي والعسيلة والمكتومي والصقعي وأم كبار ونبتة سيف والبريمي وحوشانة والمنيفي والقطارة والسالمية.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عنيزة نائب المشرف العام على الموسم خالد بن محمد الصيخان: موسم عنيزة للتمور يحظى بثقة الجميع بفضل الأنظمة المطبقة، وأبرزها الكشف الصحي على التمور في مختبر البلدية والجولات الرقابية، إضافةً إلى العربات الذكية التي تمكّن المشتري من الكشف على كامل كمية التمور وتفحصها بشكل دقيق ومباشر قبل دخولها ساحة المزاد، إلى جانب المسارات الموضوعة لكل صنف؛ ما يسهل عملية الاختيار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"قياس" يطلق الفترة الأولى من اختبار القدرة المعرفية بعدة مناطق

"قياس" يطلق الفترة الأولى من اختبار القدرة المعرفية بعدة مناطق

يغادر إلى طوكيو للمشاركة في البطولة الآسيوية.. "أخضر الطائرة" يختتم معسكر سلوفينيا

يغادر إلى طوكيو للمشاركة في البطولة الآسيوية.. "أخضر الطائرة" يختتم معسكر سلوفينيا

"الربيعة" يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية دعم التعاون الثنائي

"الربيعة" يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية دعم التعاون الثنائي

اجتماع ثلاثي لمناقشة مشروعات واحتياجات عفيف الصحية "عن بعد"

اجتماع ثلاثي لمناقشة مشروعات واحتياجات عفيف الصحية "عن بعد"