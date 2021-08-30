"سأبقى جائعًا".. وجبات مقاصف المدارس.. سعر مُبالغٌ فيه لا يوافق الرغبات!

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آباء يناشدون البحث عن آليةٍ تُتابع ما يُقَدَّم لأبنائهم من وجبات وتضمن وصولها

ناشد عدد من أولياء الأمور والطلاب، بضرورة النظر في تقديم الوجبات الغذائية لأبنائهم داخل المدارس؛ بسبب ارتفاع الأسعار وقلة جودة ما يقدم لهم أثناء اليوم الدراسي.

ويقول ولي الأمر فهد: "ابني يدرس في الصف الأول المتوسط، وأمضى يومه الدراسي كاملًا دون أن يتناول أي وجبة؛ مما جعله يتذمر من انطلاقة أول أيام الدراسة؛ إذ إن طريقة التقديم لم تسمح لابنه بالوصول للوجبات وهو بداخل فصله بعد أن تجاوزه العامل الذي يقدم الوجبات".

بدوره، أكد الطالب "يوسف" أن سعر الوجبة "ساندويش الجبن والبيض" 3 ريالات وهو سعر مُبالغ فيه، وهي بدون ملح لتقليل التكلفة عليه وباردة، وأنه لن يعيد التجربة مرة أخرى للشراء منه؛ مفضلًا البقاء على جوعه اليوم كاملًا لحين عودته للمنزل.

وناشدوا أن تكون هناك آلية تضمن وصول الوجبات لجميع الطلاب والحرص على متابعة ما يقدم لأبنائهم.