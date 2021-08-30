أخبار عاجلة

رئيس «الجمعيات والمؤسسات الأهلية»: مبادرات السيسي للقضاء على الفقر «إعجاز» -
وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات تضم 16 قيادة (تفاصيل) -
نائبة: قرار إعفاء سيارات السياحة من الجمارك تُوسع الحلول التكنولوجية لخفض زمن الإفراج الجمركي -
محافظ القاهرة يُكرّم «بطلة الثانوية العامة» (تعرف على قصتها) (صور) -
قافلة لتطعيم موظفي مركز البدرشين ضد فيروس كورونا (صور ) -
الملك يلتقي شيوخا ووجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي في محافظة الكرك -
شركة السودة للتطوير توقع مذكرة تعاون مع المساحة الجيولوجية -
انقلاب غينيا العسكري .. نيذة عن رئيس البلاد المخلوع ألفا كوندي -
تضم 6 شاحنات مواد غذائية ومعدات طبية.. محافظ بورسعيد يستقبل «أبواب الخير» (صور) -
الكيلو بـ85 جنيهًا.. محافظ الغربية يفتتح منفذ بيع اللحوم المدعمة بسبرباي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تعليم الشرقية يُطلق "اسألنـي".. لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية

Print
تعليم الشرقية يُطلق "اسألنـي".. لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية تعليم الشرقية يُطلق "اسألنـي".. لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية
الخدمة تستهدف الطلبة وأولياء الأمور ضمن برامج التهيئة الإرشادية

تعليم الشرقية يُطلق

أطلق تعليم المنطقة الشرقية، اليوم، برنامج الهاتف الاستشاري المركزي "اسألني" لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية للمستفيدين من الطلبة وأولياء الأمور، وذلك ضمن برامج التهيئة الإرشادية للعام الدراسي 1443هـ.

ويهدف البرنامج، الذي يقدمه مختصون من إدارة التوجيه والإرشاد، إلى تقديم الاستشارة المتخصصة ومساعدة وتوجيه أولياء الأمور والطلبة، ومساعدة الأسرة في إيجاد فرص تحسين لمَن تعاني خللاً في التعامل مع الأبناء، وإيجاد قناة تواصل مع المجتمع في نشر الوعي وتفعيل الجانب الوقائي والعلاجي للتصدي للمشكلات، إضافة إلى تزويد الأسرة بما هو جديد في المجتمع التربوي والتعليمي.

ويستقبل الهاتف الاستشاري اتصالات المستفيدين من 10 صباحاً إلى 12 ظهراً، من الأحد حتى الخميس، على مدار العام الدراسي فترة الدوام الرسمي، على الخط الهاتفي المخصص للبرنامج رقم (0138252156).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خطة تطويرية تستهدف مرافق "جزيرة المرجان" في الشرقية

خطة تطويرية تستهدف مرافق "جزيرة المرجان" في الشرقية

"الشدي": سببان لارتفاع أسعار الأدوية والمنتجات في الصيدليات

"الشدي": سببان لارتفاع أسعار الأدوية والمنتجات في الصيدليات

سباقات الماراثون.. ثقافة مليئة بالتفاصيل التراثية يتميز بها أهالي تبوك

سباقات الماراثون.. ثقافة مليئة بالتفاصيل التراثية يتميز بها أهالي تبوك

خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 2742 إصابة جديدة و17 وفاة بكورونا

خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 2742 إصابة جديدة و17 وفاة بكورونا