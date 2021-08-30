غرق أمين شرطة أثناء البحث عن جثة مجهولة في ترعة بالقناطر

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لقي أمين شرطة من قوات الإنقاذ النهري بالقناطر الخيرية مصرعه غرقًا، الإثنين، أثناء قمشاركته في البحث عن جثة مجهوله غارقة في مياه الترعة الباسوسية، حيث نزل مع أفراد وحدة الإنقاذ لأعمال انتشال الجثة فتعرض للغرق.

تلقي مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بورود بلاغ من وحدة الإنقاذ النهري بوجود غريق بالترعة الباسوسية بمدينة القناطر الخيرية مجهول الهوية، وخلال محاولات البحث عن الجثة وانتشالها تعرض أمين شرطة من وحدة الإنقاذ للغرق هو الآخر، وتم أعمال البحث عن الجثتين وانتشالهما.

وتبين من التحريات أن الغريق الأول ذكر في العقد الثالث من العمر عاري تمامًا وحافي القدمين طولة 165 سم تقريبًا، ولا يوجد به أي إصابات، كما تبين أنه خلال عمليات البحث عن الجثة الأولى من قبل رجال الإنقاذ النهري وأثناء قيام أمين شرطة «أحمد س» من قوة الوحدة بالغطس للبحث مع زملائه غرق، وتم انتشال جثته، وبسؤال شقيقه أفاد بأنه لايوجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بالتصريح بدفن جثة أمين الشرطة الغريق، كما قررت النيابة نقل الجثة المجهولة الثانية لمستشفي بنها التعليمي، وندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة، وقسم الأدلة الجنائية، لرفع بصمات الجثة لتحديد هويته.